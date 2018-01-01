На Хмельниччині у дитячому садочку потруїлися діти





Про це повідомляє прес-служба "Хмельницького обласного лабораторного центру", - пише



Серед осіб, госпіталізованих до "Спеціалізованої медико-санітарної частини Нетішина", 26 дітей від трьох до шести років, а також три вихователі та один помічник вихователя дошкільного закладу. Також постраждав 19-річний чоловік, який контактував з працівниками закладу.



Усі діти - вихованці дошкільного навчального закладу номер 6 "Райдуга" міста Нетішин. Вони потрапили до лікарні з підвищеною температурою, нудотою, блюванням, проносом, болем у животі, загальною слабкістю. З метою виявлення джерела збудника проведено перевірку.



"В приміщеннях дошкільного закладу проведена заключна дезінфекція. З метою виявлення носіїв проведено раптове обстеження 6 працівників харчоблоку, 11 вихователів та помічників вихователів груп та 1 працівника пральні на наявність збудників патогенного стафілококу та патогенних кишкових інфекцій. Встановлено медичне спостереження за контактними дітьми та дорослими. З працівниками проведено бесіди щодо профілактики кишкових інфекцій", - йдеться у повідомленні.



Результати проб та аналізів з'являться 8-9 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Нетішин Хмельницької області через спалах кишкової інфекції госпіталізували 26 дітей та 5 дорослих.Про це повідомляє прес-служба "Хмельницького обласного лабораторного центру", - пише ТСН. ua. Серед осіб, госпіталізованих до "Спеціалізованої медико-санітарної частини Нетішина", 26 дітей від трьох до шести років, а також три вихователі та один помічник вихователя дошкільного закладу. Також постраждав 19-річний чоловік, який контактував з працівниками закладу.Усі діти - вихованці дошкільного навчального закладу номер 6 "Райдуга" міста Нетішин. Вони потрапили до лікарні з підвищеною температурою, нудотою, блюванням, проносом, болем у животі, загальною слабкістю. З метою виявлення джерела збудника проведено перевірку."В приміщеннях дошкільного закладу проведена заключна дезінфекція. З метою виявлення носіїв проведено раптове обстеження 6 працівників харчоблоку, 11 вихователів та помічників вихователів груп та 1 працівника пральні на наявність збудників патогенного стафілококу та патогенних кишкових інфекцій. Встановлено медичне спостереження за контактними дітьми та дорослими. З працівниками проведено бесіди щодо профілактики кишкових інфекцій", - йдеться у повідомленні.Результати проб та аналізів з'являться 8-9 жовтня.

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