У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО





Презентація відбулась у суботу, 6 жовтня, у кінотеатрі «Прем'єра», - повідомляє "



Зокрема, у кінотеатрі відбулась прес-конференція, фото-та автограф-сесія з відомим співаком, актором, продюсером, сценаристом та режисером Михайлом Хомою (Дзідзьо) та актором Сергієм Либою (Бодя Павук).



У фільмі «Dzidzio Перший Раз» йдеться про те, що Дзідзьо не встигає на рейс до Португалії, де його чекала мама та незнайома дівчина Зоряна, з якою хотіла познайомити мати. Легковажність сина розгнівала матір і вона відправила сина жити в село, де розпочинається нове життя Дзідзьо.



У зйомках фільму брала участь справжня мама Михайла Хоми (DZIDZIO) Галина Хома, яка приїжджала з Португалії. Також цікавий факт, що зйомки проходили в рідному селі актора – Бортники.



Прем’єра «Dzidzio перший раз» відбудеться 25 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «DZIDZIOFILM» презентував у Ковелі романтичну комедію «Dzidzio Перший Раз».Презентація відбулась у суботу, 6 жовтня, у кінотеатрі «Прем'єра», - повідомляє " Район.Ковель ".Зокрема, у кінотеатрі відбулась прес-конференція, фото-та автограф-сесія з відомим співаком, актором, продюсером, сценаристом та режисером Михайлом Хомою (Дзідзьо) та актором Сергієм Либою (Бодя Павук).У фільмі «Dzidzio Перший Раз» йдеться про те, що Дзідзьо не встигає на рейс до Португалії, де його чекала мама та незнайома дівчина Зоряна, з якою хотіла познайомити мати. Легковажність сина розгнівала матір і вона відправила сина жити в село, де розпочинається нове життя Дзідзьо.У зйомках фільму брала участь справжня мама Михайла Хоми (DZIDZIO) Галина Хома, яка приїжджала з Португалії. Також цікавий факт, що зйомки проходили в рідному селі актора – Бортники.Прем’єра «Dzidzio перший раз» відбудеться 25 жовтня.

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