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У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО

У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
«DZIDZIOFILM» презентував у Ковелі романтичну комедію «Dzidzio Перший Раз».

Презентація відбулась у суботу, 6 жовтня, у кінотеатрі «Прем'єра», - повідомляє "Район.Ковель".

Зокрема, у кінотеатрі відбулась прес-конференція, фото-та автограф-сесія з відомим співаком, актором, продюсером, сценаристом та режисером Михайлом Хомою (Дзідзьо) та актором Сергієм Либою (Бодя Павук).

У фільмі «Dzidzio Перший Раз» йдеться про те, що Дзідзьо не встигає на рейс до Португалії, де його чекала мама та незнайома дівчина Зоряна, з якою хотіла познайомити мати. Легковажність сина розгнівала матір і вона відправила сина жити в село, де розпочинається нове життя Дзідзьо.

У зйомках фільму брала участь справжня мама Михайла Хоми (DZIDZIO) Галина Хома, яка приїжджала з Португалії. Також цікавий факт, що зйомки проходили в рідному селі актора – Бортники.

Прем’єра «Dzidzio перший раз» відбудеться 25 жовтня.

У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО

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Теги: DZIDZIOFILM, Ковель, фільм
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