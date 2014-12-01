У Ковелі Dzidzio презентував фільм та роздав автографи. ФОТО
Сьогодні, 09:41
«DZIDZIOFILM» презентував у Ковелі романтичну комедію «Dzidzio Перший Раз».
Презентація відбулась у суботу, 6 жовтня, у кінотеатрі «Прем'єра», - повідомляє "Район.Ковель".
Зокрема, у кінотеатрі відбулась прес-конференція, фото-та автограф-сесія з відомим співаком, актором, продюсером, сценаристом та режисером Михайлом Хомою (Дзідзьо) та актором Сергієм Либою (Бодя Павук).
У фільмі «Dzidzio Перший Раз» йдеться про те, що Дзідзьо не встигає на рейс до Португалії, де його чекала мама та незнайома дівчина Зоряна, з якою хотіла познайомити мати. Легковажність сина розгнівала матір і вона відправила сина жити в село, де розпочинається нове життя Дзідзьо.
У зйомках фільму брала участь справжня мама Михайла Хоми (DZIDZIO) Галина Хома, яка приїжджала з Португалії. Також цікавий факт, що зйомки проходили в рідному селі актора – Бортники.
Прем’єра «Dzidzio перший раз» відбудеться 25 жовтня.
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Презентація відбулась у суботу, 6 жовтня, у кінотеатрі «Прем'єра», - повідомляє "Район.Ковель".
Зокрема, у кінотеатрі відбулась прес-конференція, фото-та автограф-сесія з відомим співаком, актором, продюсером, сценаристом та режисером Михайлом Хомою (Дзідзьо) та актором Сергієм Либою (Бодя Павук).
У фільмі «Dzidzio Перший Раз» йдеться про те, що Дзідзьо не встигає на рейс до Португалії, де його чекала мама та незнайома дівчина Зоряна, з якою хотіла познайомити мати. Легковажність сина розгнівала матір і вона відправила сина жити в село, де розпочинається нове життя Дзідзьо.
У зйомках фільму брала участь справжня мама Михайла Хоми (DZIDZIO) Галина Хома, яка приїжджала з Португалії. Також цікавий факт, що зйомки проходили в рідному селі актора – Бортники.
Прем’єра «Dzidzio перший раз» відбудеться 25 жовтня.
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