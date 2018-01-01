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У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник

У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник
У Ківерцівському районі обрали голову районної організації партії "Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Ним став депутат Ківерцівської міської ради Петро Чайка.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".

Його кандидатуру одноголосно підтримали усі делегати, які були присутні на конференції, що відбулася 6 жовтня в Ківерцях

Заступник голови Волинської обласної організації БПП "Солідарність" Сергій Григоренко зазначив:

«Петро Володимирович - молода людина, активний чоловік, займається благодійністю. Він і його родина - відомі на Волині підприємці, активні в духовній сфері. Я думаю, що він буде хорошим лідером нашої політичної сили в районі».

«Це для мене все зовсім нове, ніколи не планував займатись політикою. Але так склалось, що з певних причин я став депутатом міської ради. З самого початку йшов в депутати, підтримуючи курс нашого президента. Я хочу зробити все можливе, аби в нашому районі стало краще, щоб ми розвивалися, рухалися вперед. Це для мене - принципово», - резюмував Петро Чайка.

До слова, попередня керівниця районної організації партії БПП Юлія Гринчук склала повноваження у зв'язку з призначенням на посаду голови Горохівської райдержадміністрації.

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Теги: Ківерці, Солідарність, Петро Чайка
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