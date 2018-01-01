Антисанітарія та сараї-розвалюхи: у Луцьку наводять лад на захаращеній території. ФОТО





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.



Інспектори впродовж тижня «зносили» старі сараї, які були встановлені без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів та псували естетичний вигляд прибудинкової території.



Під впливом часу та погодних умов сараї похилилися та могли будь-якої хвилини завалитися. Поблизу них люди розвели антисанітарію та облаштували склад будівельного сміття.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали продовжують демонтажні роботи та відновлюють благоустрій території на вулиці Рівненській, 83а.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.Інспектори впродовж тижня «зносили» старі сараї, які були встановлені без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів та псували естетичний вигляд прибудинкової території.Під впливом часу та погодних умов сараї похилилися та могли будь-якої хвилини завалитися. Поблизу них люди розвели антисанітарію та облаштували склад будівельного сміття.

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