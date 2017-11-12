На Волині чоловік жебракує в формі ЗСУ, щоб випросити більше грошей. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише голова Ковельського осередку «Національний Корпус» Олександр Філон на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє "



«Ковельчани, будьте уважні та розслудливі. Біля входу в супермаркет «Салют», що на привокзальному районі сидить інвалід -«циганором», який вирішив одягнути форму Збройних Сил України, щоб випросити у ковельчан більше грошей. На який цинізм готові піти ці паразити, щоб отримати максимальну вигоду?», – написав Олександр у дописі.



«Старався говорити з ним максимально спокійно. Боюсь, що наступного разу буде інакше. А що б ви зробили в цій ситуації?», – додає він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі чоловік з інвалідністю ромської національності жебракує у формі ЗСУ, щоб випросити більше грошей.Про це пише голова Ковельського осередку «Національний Корпус»на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє " Район.Ковель ".«Ковельчани, будьте уважні та розслудливі. Біля входу в супермаркет «Салют», що на привокзальному районі сидить інвалід -«циганором», який вирішив одягнути форму Збройних Сил України, щоб випросити у ковельчан більше грошей. На який цинізм готові піти ці паразити, щоб отримати максимальну вигоду?», – написав Олександр у дописі.«Старався говорити з ним максимально спокійно. Боюсь, що наступного разу буде інакше. А що б ви зробили в цій ситуації?», – додає він.

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