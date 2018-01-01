У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку

У Луцьку муніципали вкотре виявили магазин, де, незважаючи на заборону, продавали алкоголь вночі.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.Повідомляють, що адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали на продавця магазину "Розмарин", що знаходиться на вулиці Гордіюк, 10а.Жінка продала покупцям алкогольну продукцію після 22-ї, що заборонено рішенням Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних виробів в період з 22-ї по 8-му години.Тепер свої дії вона пояснюватиме на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання.