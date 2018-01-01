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У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку

У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку
У Луцьку муніципали вкотре виявили магазин, де, незважаючи на заборону, продавали алкоголь вночі.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.

Повідомляють, що адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали на продавця магазину "Розмарин", що знаходиться на вулиці Гордіюк, 10а.

Жінка продала покупцям алкогольну продукцію після 22-ї, що заборонено рішенням Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних виробів в період з 22-ї по 8-му години.

Тепер свої дії вона пояснюватиме на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання.

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Теги: Луцьк, муніципали, Розмарин, алкоголь
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