У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку
Сьогодні, 12:31
У Луцьку муніципали вкотре виявили магазин, де, незважаючи на заборону, продавали алкоголь вночі.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Повідомляють, що адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали на продавця магазину "Розмарин", що знаходиться на вулиці Гордіюк, 10а.
Жінка продала покупцям алкогольну продукцію після 22-ї, що заборонено рішенням Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних виробів в період з 22-ї по 8-му години.
Тепер свої дії вона пояснюватиме на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Повідомляють, що адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали на продавця магазину "Розмарин", що знаходиться на вулиці Гордіюк, 10а.
Жінка продала покупцям алкогольну продукцію після 22-ї, що заборонено рішенням Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних виробів в період з 22-ї по 8-му години.
Тепер свої дії вона пояснюватиме на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання.
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