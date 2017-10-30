Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО

У ніч на 7 жовтня на вулиці Незалежності у Любешові вандали поруйнували територію біля дитячого майданчика.Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Любешівської ОТГЗа його словами, біля дитячого майданчика, якась «непотріб» поламала дорожні знаки, лавочки, повиривала забетоновані сміттєві урни, перевернула бетонні квітники."Звертаюсь до жителів селища: допоможіть знайти цих паскуд!! Поліція зареєструвала злочин, докладуть усіх зусиль, щоб рано чи пізно ПУБЛІЧНО притягнути до відповідальності. (Ще раз переконуюсь- відеонагляд невідкладно і величезні штрафи-от тоді буде порядок)", - написав Кух.