вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО

Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
У ніч на 7 жовтня на вулиці Незалежності у Любешові вандали поруйнували територію біля дитячого майданчика.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Любешівської ОТГ Олег Кух.

За його словами, біля дитячого майданчика, якась «непотріб» поламала дорожні знаки, лавочки, повиривала забетоновані сміттєві урни, перевернула бетонні квітники.

"Звертаюсь до жителів селища: допоможіть знайти цих паскуд!! Поліція зареєструвала злочин, докладуть усіх зусиль, щоб рано чи пізно ПУБЛІЧНО притягнути до відповідальності. (Ще раз переконуюсь- відеонагляд невідкладно і величезні штрафи-от тоді буде порядок)", - написав Кух.

Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олег Кух, Любешів, рейвах, вандали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
зловити і в армію на років 5
Відповісти
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку
Сьогодні, 12:31
Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:10
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:52
На Волині чоловік жебракує в формі ЗСУ, щоб випросити більше грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Антисанітарія та сараї-розвалюхи: у Луцьку наводять лад на захаращеній території. ФОТО
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
У селищі на Волині вандали пошкодили тумби для квітів. ФОТО У селищі на Волині вандали пошкодили тумби для квітів. ФОТО
14 червень, 11:10
Відомо, хто очолить Любешівську громаду Відомо, хто очолить Любешівську громаду
30 жовтень, 2017, 15:20
У місті на Волині в парку невідомі поламали ліхтарі У місті на Волині в парку невідомі поламали ліхтарі
05 жовтень, 15:10
Вандали заплатили за зруйновану братську могилу на Волині Вандали заплатили за зруйновану братську могилу на Волині
21 вересень, 06:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку
Сьогодні, 12:31
 0
Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:10
 0
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
На Волині чоловік жебракує в формі ЗСУ, щоб випросити більше грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
Антисанітарія та сараї-розвалюхи: у Луцьку наводять лад на захаращеній території. ФОТО
Сьогодні, 10:54
 0
Медіа
відео
1/8