Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ





Про автопригоду повідомила любешівська районна газета "



За інформацією джерела, аварія сталася між селами Бихів і Цир.



Загиблі – молоді жителі села Лахвичі.



Водій та пасажир мікроавтобуса госпіталізовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом на автодорозі Любешів-Велика Глуша у ніч на 7 жовтня загинули водій та пасажир двоколісного транспортного засобу.Про автопригоду повідомила любешівська районна газета " Нове життя " із посиланням на достовірні джерела.За інформацією джерела, аварія сталася між селами Бихів і Цир.Загиблі – молоді жителі села Лахвичі.Водій та пасажир мікроавтобуса госпіталізовані.

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