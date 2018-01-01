вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ

Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
У результаті зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом на автодорозі Любешів-Велика Глуша у ніч на 7 жовтня загинули водій та пасажир двоколісного транспортного засобу.

Про автопригоду повідомила любешівська районна газета "Нове життя" із посиланням на достовірні джерела.

За інформацією джерела, аварія сталася між селами Бихів і Цир.

Загиблі – молоді жителі села Лахвичі.

Водій та пасажир мікроавтобуса госпіталізовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, загиблі, Лахвичі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку
Сьогодні, 12:31
Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:10
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:52
На Волині чоловік жебракує в формі ЗСУ, щоб випросити більше грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Антисанітарія та сараї-розвалюхи: у Луцьку наводять лад на захаращеній території. ФОТО
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
04 жовтень, 14:34
16-річній студентці, яку збили на Волині, погіршало: просять допомогти 16-річній студентці, яку збили на Волині, погіршало: просять допомогти
04 жовтень, 06:29
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
04 жовтень, 00:46
На Волині Passat збив студента На Волині Passat збив студента
03 жовтень, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку виявили нічну «алкогольну» точку
Сьогодні, 12:31
 0
Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:10
 0
Вандали серед ночі зробили рейвах у центрі міста на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
На Волині чоловік жебракує в формі ЗСУ, щоб випросити більше грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
Антисанітарія та сараї-розвалюхи: у Луцьку наводять лад на захаращеній території. ФОТО
Сьогодні, 10:54
 0
Медіа
відео
1/8