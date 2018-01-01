Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:10
У результаті зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом на автодорозі Любешів-Велика Глуша у ніч на 7 жовтня загинули водій та пасажир двоколісного транспортного засобу.
Про автопригоду повідомила любешівська районна газета "Нове життя" із посиланням на достовірні джерела.
За інформацією джерела, аварія сталася між селами Бихів і Цир.
Загиблі – молоді жителі села Лахвичі.
Водій та пасажир мікроавтобуса госпіталізовані.
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Про автопригоду повідомила любешівська районна газета "Нове життя" із посиланням на достовірні джерела.
За інформацією джерела, аварія сталася між селами Бихів і Цир.
Загиблі – молоді жителі села Лахвичі.
Водій та пасажир мікроавтобуса госпіталізовані.
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