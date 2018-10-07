Лучанин-учасник відомого шоу розповів, як боровся з алкогольною залежністю і досягав мети

Дмитро Кравчук з Луцька — розповів про свою мотивацію і про те, як боровся з алкогольною залежністю.



Про це йдеться на сайті телеканалу



Учасник «МастерШеф»-8 Дмитро Кравчук вирішив присвятити своє життя кулінарії після того, як працював офіціантом. Кулінарний проект для нього — можливість отримати нові знання та дорогоцінний досвід. Також це шлях до мрії стати кухарем. Дмитро поділився головною мотивацією життя:



«Мене мотивує віра батьків у мене. Є ще одна людина, яка дуже мене підтримує, — моя дівчина Катя. Вона вірила в мої сили від самого початку. Звичайно, головна мотивація — це мрія стати бренд-шефом і відкрити власний ресторан».



Не завжди Дмитро Кравчук був так позитивно налаштований. У минулому він вживав алкоголь, що руйнувало життя хлопця. Але Дмитро зумів подолати ці труднощі, повірив у себе і кинув пити заради нового життя:



«Я почав розуміти, що втрачаю все: роботу, друзів, батьків. Тоді зрозумів, що потрібно кардинально змінити своє життя. У рідному Луцьку нічого не виходило, ситуація тільки загострювалася. В один день я зателефонував другу і сказав: що через три години ми з ним переїжджаємо до Львова. За деякий час я зустрів свою другу половинку. Заради Каті я остаточно кинув всі згубні звички і почав жити заново».



Учасник «МастерШеф»-8 радить всім, хто хоче добитися успіху, шукати свою мрію. Робити все, щоб її здійснити. Також ніколи не забувати людей, які вірили у вас від самого початку і допомагали досягти бажаного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2 випуску шоу «Цієї миті рік потому» 2018 герої поділилися, як вони досягли цілей за 365 днів. Учасник 8 сезону «МастерШеф» —з Луцька — розповів про свою мотивацію і про те, як боровся з алкогольною залежністю.Про це йдеться на сайті телеканалу СТБ Учасник «МастерШеф»-8 Дмитро Кравчук вирішив присвятити своє життя кулінарії після того, як працював офіціантом. Кулінарний проект для нього — можливість отримати нові знання та дорогоцінний досвід. Також це шлях до мрії стати кухарем. Дмитро поділився головною мотивацією життя:«Мене мотивує віра батьків у мене. Є ще одна людина, яка дуже мене підтримує, — моя дівчина Катя. Вона вірила в мої сили від самого початку. Звичайно, головна мотивація — це мрія стати бренд-шефом і відкрити власний ресторан».Не завжди Дмитро Кравчук був так позитивно налаштований. У минулому він вживав алкоголь, що руйнувало життя хлопця. Але Дмитро зумів подолати ці труднощі, повірив у себе і кинув пити заради нового життя:«Я почав розуміти, що втрачаю все: роботу, друзів, батьків. Тоді зрозумів, що потрібно кардинально змінити своє життя. У рідному Луцьку нічого не виходило, ситуація тільки загострювалася. В один день я зателефонував другу і сказав: що через три години ми з ним переїжджаємо до Львова. За деякий час я зустрів свою другу половинку. Заради Каті я остаточно кинув всі згубні звички і почав жити заново».Учасник «МастерШеф»-8 радить всім, хто хоче добитися успіху, шукати свою мрію. Робити все, щоб її здійснити. Також ніколи не забувати людей, які вірили у вас від самого початку і допомагали досягти бажаного.

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