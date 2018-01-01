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На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку

На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку
Луцькі прикордонники у пункті пропуску "Ягодин" затримали чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

Під час перевірки документів з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку.

Злочинця передали представникам Національної поліції.

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Теги: Ягодин, Волинь, прикордонники, розшук
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