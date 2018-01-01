На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку
Сьогодні, 18:34
Луцькі прикордонники у пункті пропуску "Ягодин" затримали чоловіка, який перебував у розшуку.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Під час перевірки документів з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку.
Злочинця передали представникам Національної поліції.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Під час перевірки документів з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку.
Злочинця передали представникам Національної поліції.
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