На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку





Про це йдеться на сайті



Під час перевірки документів з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку.



Злочинця передали представникам Національної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі прикордонники у пункті пропуску "Ягодин" затримали чоловіка, який перебував у розшуку.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.Під час перевірки документів з’ясували, що чоловік знаходиться у розшуку.Злочинця передали представникам Національної поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію