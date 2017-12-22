В Одесі – кривава стрілянина





Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.



Стрілянина сталася опівдні 7 жовтня. У перехожого стріляли з пістолета Флобер. Пораненого госпіталізували.



«Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються», — додали у поліції.



Причетних до стрілянини поки не затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі за добу сталася друга стрілянина. У місті невідомі вистрілили в перехожого, той дістав вогнепальні поранення.Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.Стрілянина сталася опівдні 7 жовтня. У перехожого стріляли з пістолета Флобер. Пораненого госпіталізували.«Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються», — додали у поліції.Причетних до стрілянини поки не затримали.

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