вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі – кривава стрілянина

В Одесі – кривава стрілянина
В Одесі за добу сталася друга стрілянина. У місті невідомі вистрілили в перехожого, той дістав вогнепальні поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Стрілянина сталася опівдні 7 жовтня. У перехожого стріляли з пістолета Флобер. Пораненого госпіталізували.

«Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються», — додали у поліції.

Причетних до стрілянини поки не затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, Одеса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Сьогодні, 15:59
«Живіт» для вагітних і пластилін для носа: лучанка розповіла про «треш» китайських магазинів
Сьогодні, 15:28
В Одесі – кривава стрілянина
Сьогодні, 14:56
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Лучанин-учасник відомого шоу розповів, як боровся з алкогольною залежністю і досягав мети
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО
13 вересень, 12:25
Стріляли у екс-керівника одеського «Правого сектору». ФОТО. ВІДЕО Стріляли у екс-керівника одеського «Правого сектору». ФОТО. ВІДЕО
01 травень, 15:48
В Одесі п’яні охоронці влаштували стрілянину В Одесі п’яні охоронці влаштували стрілянину
18 лютий, 18:26
Стрілянина в Одесі: чоловік забарикадувався в автосалоні Стрілянина в Одесі: чоловік забарикадувався в автосалоні
22 грудень, 2017, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть на «Новорічний кекс» та пікантні жарти у «Промені»*
Сьогодні, 16:19
 0
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Сьогодні, 15:59
 0
«Живіт» для вагітних і пластилін для носа: лучанка розповіла про «треш» китайських магазинів
Сьогодні, 15:28
 0
В Одесі – кривава стрілянина
Сьогодні, 14:56
 0
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8