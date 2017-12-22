В Одесі – кривава стрілянина
Сьогодні, 14:56
В Одесі за добу сталася друга стрілянина. У місті невідомі вистрілили в перехожого, той дістав вогнепальні поранення.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Стрілянина сталася опівдні 7 жовтня. У перехожого стріляли з пістолета Флобер. Пораненого госпіталізували.
«Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються», — додали у поліції.
Причетних до стрілянини поки не затримали.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Стрілянина сталася опівдні 7 жовтня. У перехожого стріляли з пістолета Флобер. Пораненого госпіталізували.
«Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються», — додали у поліції.
Причетних до стрілянини поки не затримали.
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