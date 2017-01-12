«Живіт» для вагітних і пластилін для носа: лучанка розповіла про «треш» китайських магазинів
Сьогодні, 15:28
Лучанка Христина Лесюк, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які на які можна натрапити в китайських інтернет-магазинах.
Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Христина Лесюк каже, що китайці напридумували наскільки багато дивних речей, що, якщо вам раптом захочеться продавати свій винахід, то краще спочатку перевірити, чи немає його на китайських інтернет-ресурсах.
Далі допис Христини подаємо без змін:
"А ВИ ГОТОВІ ДО ТРЕШУ?
Якщо ви придумали якусь дуже безглузду річ, вам смішно з неї, чи не дай Боже, ви хочете свій винахід продавати - перевірте спочатку китайські інтернет-магазини. Може в Китаї це вже давно в масовому випуску.
Отже, я не можу сміятися з цього сама, тому #ТаоБаоВсім !!!
(Таобао і аліекспрес - найбільші світові платформи продажу в Інтернеті. Гугл вам в поміч).
ЦЕ НЕ РЕКЛАМА, УПАСИ БОЖЕ.
1.Сьогодні в нашу рубрику потрапляють не лише чоловічі підтяжки/фіксатори невідомо чого, а і суперстильні сорочки. Просто дивіться фото.
2.Продовжуючи тему одягу, мушу запостити а).термобілизну, яку невідомо як одягати і де застібати (є ще такі речі в медичних цілях, там я не сміюся і сподіваюсь це не воно); б).шорти для тих, в кого попинема-підтягнем, зробим;
3.Зробим вам також і живіт вагітної жінки. Запитувала в людей для чого це, вони мені кажуть «ти що серіалів не дивилась? потрібна в господарстві річ!». Отож спосіб маніпулювання чоловіками теж потрапляє в нашу рубрику.
4.Ну і «на закуску» трохи китайських б‘юті-продуктів. Сьогодні тема носа і це а).прищепка для домашнього використовування, яка зробить ваш ніс довгим і вузьким; б).паста/пластилін для носа, з якого китаянки буквально виліплюють і наклеюють собі ніс. Зверху тональний чи пудра і все, ти зірка вечора з високим переніссям; в).повна жесть-набір пластикових (чи може металевих) дротиків, які засовуються в ніздрі і видовжують ніс трохи вперед. Фото до і після, все як в кращих маркетологів.
На сьогодні все. Будьте крепкі! Купуйте українське!"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Христина Лесюк каже, що китайці напридумували наскільки багато дивних речей, що, якщо вам раптом захочеться продавати свій винахід, то краще спочатку перевірити, чи немає його на китайських інтернет-ресурсах.
Далі допис Христини подаємо без змін:
"А ВИ ГОТОВІ ДО ТРЕШУ?
Якщо ви придумали якусь дуже безглузду річ, вам смішно з неї, чи не дай Боже, ви хочете свій винахід продавати - перевірте спочатку китайські інтернет-магазини. Може в Китаї це вже давно в масовому випуску.
Отже, я не можу сміятися з цього сама, тому #ТаоБаоВсім !!!
(Таобао і аліекспрес - найбільші світові платформи продажу в Інтернеті. Гугл вам в поміч).
ЦЕ НЕ РЕКЛАМА, УПАСИ БОЖЕ.
1.Сьогодні в нашу рубрику потрапляють не лише чоловічі підтяжки/фіксатори невідомо чого, а і суперстильні сорочки. Просто дивіться фото.
2.Продовжуючи тему одягу, мушу запостити а).термобілизну, яку невідомо як одягати і де застібати (є ще такі речі в медичних цілях, там я не сміюся і сподіваюсь це не воно); б).шорти для тих, в кого попинема-підтягнем, зробим;
3.Зробим вам також і живіт вагітної жінки. Запитувала в людей для чого це, вони мені кажуть «ти що серіалів не дивилась? потрібна в господарстві річ!». Отож спосіб маніпулювання чоловіками теж потрапляє в нашу рубрику.
4.Ну і «на закуску» трохи китайських б‘юті-продуктів. Сьогодні тема носа і це а).прищепка для домашнього використовування, яка зробить ваш ніс довгим і вузьким; б).паста/пластилін для носа, з якого китаянки буквально виліплюють і наклеюють собі ніс. Зверху тональний чи пудра і все, ти зірка вечора з високим переніссям; в).повна жесть-набір пластикових (чи може металевих) дротиків, які засовуються в ніздрі і видовжують ніс трохи вперед. Фото до і після, все як в кращих маркетологів.
На сьогодні все. Будьте крепкі! Купуйте українське!"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Сьогодні, 15:59
«Живіт» для вагітних і пластилін для носа: лучанка розповіла про «треш» китайських магазинів
Сьогодні, 15:28
В Одесі – кривава стрілянина
Сьогодні, 14:56
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
Сьогодні, 13:55