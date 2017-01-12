«Живіт» для вагітних і пластилін для носа: лучанка розповіла про «треш» китайських магазинів

Лучанка, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які на які можна натрапити в китайських інтернет-магазинах.Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.Христина Лесюк каже, що китайці напридумували наскільки багато дивних речей, що, якщо вам раптом захочеться продавати свій винахід, то краще спочатку перевірити, чи немає його на китайських інтернет-ресурсах.Далі допис Христини подаємо без змін: