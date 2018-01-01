УПЦ МП після Томосу змінить назву

Андрій Юраш розповів, що після надання Томосу і створення Помісної церкви, таких назв, як «Українська Церква Київського Патріархату» або «Українська Церква Московського Патріархату» не буде.



Тому Помісна Церква буде називатися «Українська Православна Церква». Про це чиновник зазначив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», - пише



На думку Юраша, до УПЦ ввійде більшість представників духовенства всіх православних конфесій.



«Зараз вони перебувають в очікуванні. Зайняли спостережну позицію», - каже він.



«Думаю, що також половина або й більше структур УПЦ Московського Патріархату відразу чи у найближчій перспективі теж прийдуть до Української Православної Церкви», - додав представник Мінкульту.



«Статус Московського Патріархату в Україні (після створення єдиної Помісної Церкви, – ред) теж зміниться. Зараз в УПЦ МП розглядають кілька варіантів», - каже Андрій Юраш.



За його словами, УПЦ ПМ або стане екзархатом, або переформатується на окрему митрополію.



«У будь-якому разі віряни нарешті зможуть чітко зрозуміти до кого вони належать», - підкреслив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культурирозповів, що після надання Томосу і створення Помісної церкви, таких назв, як «Українська Церква Київського Патріархату» або «Українська Церква Московського Патріархату» не буде.Тому Помісна Церква буде називатися «Українська Православна Церква». Про це чиновник зазначив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», - пише РІСУ На думку Юраша, до УПЦ ввійде більшість представників духовенства всіх православних конфесій.«Зараз вони перебувають в очікуванні. Зайняли спостережну позицію», - каже він.«Думаю, що також половина або й більше структур УПЦ Московського Патріархату відразу чи у найближчій перспективі теж прийдуть до Української Православної Церкви», - додав представник Мінкульту.«Статус Московського Патріархату в Україні (після створення єдиної Помісної Церкви, – ред) теж зміниться. Зараз в УПЦ МП розглядають кілька варіантів», - каже Андрій Юраш.За його словами, УПЦ ПМ або стане екзархатом, або переформатується на окрему митрополію.«У будь-якому разі віряни нарешті зможуть чітко зрозуміти до кого вони належать», - підкреслив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури.

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