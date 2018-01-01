Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком

Віктор Чухрай опублікував світлини старої школи у селі Боратин Луцького району.



Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 7 жовтня.



"До Дня Учителя декілька архівних фото з старої школи у селі Боратин..." - написав Віктор Чухрай.



На фото - зображення старого приміщення школи, а також людей, які, ймовірно, творили історію цього навчального закладу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографопублікував світлини старої школи у селі Боратин Луцького району.Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 7 жовтня."До Дня Учителя декілька архівних фото з старої школи у селі Боратин..." - написав Віктор Чухрай.На фото - зображення старого приміщення школи, а також людей, які, ймовірно, творили історію цього навчального закладу.

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