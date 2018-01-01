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Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком

Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини старої школи у селі Боратин Луцького району.

Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 7 жовтня.

"До Дня Учителя декілька архівних фото з старої школи у селі Боратин..." - написав Віктор Чухрай.

На фото - зображення старого приміщення школи, а також людей, які, ймовірно, творили історію цього навчального закладу.

Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком




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Теги: Віктор Чухрай, Боратин, школа
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