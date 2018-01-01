Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Сьогодні, 15:59
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини старої школи у селі Боратин Луцького району.
Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 7 жовтня.
"До Дня Учителя декілька архівних фото з старої школи у селі Боратин..." - написав Віктор Чухрай.
На фото - зображення старого приміщення школи, а також людей, які, ймовірно, творили історію цього навчального закладу.
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Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 7 жовтня.
"До Дня Учителя декілька архівних фото з старої школи у селі Боратин..." - написав Віктор Чухрай.
На фото - зображення старого приміщення школи, а також людей, які, ймовірно, творили історію цього навчального закладу.
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