Лучан кличуть на «Новорічний кекс» та пікантні жарти у «Промені»*
Сьогодні, 16:19
10 листопада у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться виступ театру «Чорний квадрат» з виставою «Новорічний кекс».
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Це вистава про новорічну ніч та все, що може і хоче відбутись в цей дивовижний та водночас трішки дивний час. Пікантні жарти, іронічний гумор та правда про наше в вами особисте життя.
Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Зауважують, що від театру «Чорний квадрат» у Промені також 13 жовтня відбудеться вистава «Сексуальне чтиво», де разом з акторами виступить переможниця телешоу «Холостяк» – Іванна Гончарук. Окрім того на театр діє акція: при купівлі квитка на виставу «Сексуальне чтиво» -50% на виставу «Новорічний кекс» (акція діє при купівлі квитка безпосередньо на касі РЦ «Промінь»).
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Це вистава про новорічну ніч та все, що може і хоче відбутись в цей дивовижний та водночас трішки дивний час. Пікантні жарти, іронічний гумор та правда про наше в вами особисте життя.
Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Зауважують, що від театру «Чорний квадрат» у Промені також 13 жовтня відбудеться вистава «Сексуальне чтиво», де разом з акторами виступить переможниця телешоу «Холостяк» – Іванна Гончарук. Окрім того на театр діє акція: при купівлі квитка на виставу «Сексуальне чтиво» -50% на виставу «Новорічний кекс» (акція діє при купівлі квитка безпосередньо на касі РЦ «Промінь»).
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua.
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть на «Новорічний кекс» та пікантні жарти у «Промені»*
Сьогодні, 16:19
Фотограф опублікував архівні світлини зі школи під Луцьком
Сьогодні, 15:59
«Живіт» для вагітних і пластилін для носа: лучанка розповіла про «треш» китайських магазинів
Сьогодні, 15:28
В Одесі – кривава стрілянина
Сьогодні, 14:56
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
Сьогодні, 13:55