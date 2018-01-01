Лучан кличуть на «Новорічний кекс» та пікантні жарти у «Промені»*

10 листопада у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться виступ театру «Чорний квадрат» з виставою «Новорічний кекс».Про це повідомляє прес-служба закладу.Це вистава про новорічну ніч та все, що може і хоче відбутись в цей дивовижний та водночас трішки дивний час. Пікантні жарти, іронічний гумор та правда про наше в вами особисте життя.Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Зауважують, що від театру «Чорний квадрат» у Промені також 13 жовтня відбудеться вистава «Сексуальне чтиво», де разом з акторами виступить переможниця телешоу «Холостяк» – Іванна Гончарук. Окрім того на театр діє акція: при купівлі квитка на виставу «Сексуальне чтиво» -50% на виставу «Новорічний кекс» (акція діє при купівлі квитка безпосередньо на касі РЦ «Промінь»).Квитки на сайті: promin.lutsk.ua.Довідка: +380 (68) 525 90 09.