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Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО

Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО
Лучанин Руслан Володимирович запевняє, що купив хвору рибу на ринку "Лучеськ".

Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.

За інформацією чоловіка, у п'ятницю, 5 жовтня, він купив два товтолоби на ринку. Коли ж почав чистити, то звернув увагу на нетипові чорні плями на тушці.

"Відразу я серйозну увагу не приділив, але коли почав різати на шматки, то помітив, що чорні п'ятна в'їлися в м'ясо. На рибі п'ятна не одиничні, вона ними досить таки рясно покрита (на жаль, на лусці їх відразу видно не було", - розповів чоловік.

Тож, занепокоївшись, він почавши шукати в Інтернеті, в чому справа і з'ясував, що це личинки паразитів. Риба заражена, а хвороба має назву "постодиплостомоз".

"Питання: де органи, які повинні слідкувати за якістю риби, якою торгують на ринку???" - обурюється покупець.

Він додав, що згодом підходив до продавця і сказав, що риба заражена. Але замість того, щоб вибачитись і забрати рибу, сказали, що він некомпетентний і риба абсолютно здорова.

"Тим часом цю рибу продають на ринку і її далі купуватимуть містяни і гості міста... Ну як можна торгувати зараженою паразитами рибою? Як?" - риторично запитує чоловік.

Тож він просить відповідні служби взяти питання на контроль.

Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО
Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО
Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО
Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО
Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО



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Теги: риба, паразити, Лучеськ, Луцьк
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