Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО

Лучанинзапевняє, що купив хвору рибу на ринку "Лучеськ".Про це він розповівЗа інформацією чоловіка, у п'ятницю, 5 жовтня, він купив два товтолоби на ринку. Коли ж почав чистити, то звернув увагу на нетипові чорні плями на тушці."Відразу я серйозну увагу не приділив, але коли почав різати на шматки, то помітив, що чорні п'ятна в'їлися в м'ясо. На рибі п'ятна не одиничні, вона ними досить таки рясно покрита (на жаль, на лусці їх відразу видно не було", - розповів чоловік.Тож, занепокоївшись, він почавши шукати в Інтернеті, в чому справа і з'ясував, що це личинки паразитів. Риба заражена, а хвороба має назву "постодиплостомоз"."Питання: де органи, які повинні слідкувати за якістю риби, якою торгують на ринку???" - обурюється покупець.Він додав, що згодом підходив до продавця і сказав, що риба заражена. Але замість того, щоб вибачитись і забрати рибу, сказали, що він некомпетентний і риба абсолютно здорова."Тим часом цю рибу продають на ринку і її далі купуватимуть містяни і гості міста... Ну як можна торгувати зараженою паразитами рибою? Як?" - риторично запитує чоловік.Тож він просить відповідні служби взяти питання на контроль.