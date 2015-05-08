Лучанин запевняє, що купив заражену рибу на ринку «Лучеськ». ФОТО
Сьогодні, 17:18
Лучанин Руслан Володимирович запевняє, що купив хвору рибу на ринку "Лучеськ".
Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.
За інформацією чоловіка, у п'ятницю, 5 жовтня, він купив два товтолоби на ринку. Коли ж почав чистити, то звернув увагу на нетипові чорні плями на тушці.
"Відразу я серйозну увагу не приділив, але коли почав різати на шматки, то помітив, що чорні п'ятна в'їлися в м'ясо. На рибі п'ятна не одиничні, вона ними досить таки рясно покрита (на жаль, на лусці їх відразу видно не було", - розповів чоловік.
Тож, занепокоївшись, він почавши шукати в Інтернеті, в чому справа і з'ясував, що це личинки паразитів. Риба заражена, а хвороба має назву "постодиплостомоз".
"Питання: де органи, які повинні слідкувати за якістю риби, якою торгують на ринку???" - обурюється покупець.
Він додав, що згодом підходив до продавця і сказав, що риба заражена. Але замість того, щоб вибачитись і забрати рибу, сказали, що він некомпетентний і риба абсолютно здорова.
"Тим часом цю рибу продають на ринку і її далі купуватимуть містяни і гості міста... Ну як можна торгувати зараженою паразитами рибою? Як?" - риторично запитує чоловік.
Тож він просить відповідні служби взяти питання на контроль.
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Про це він розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.
За інформацією чоловіка, у п'ятницю, 5 жовтня, він купив два товтолоби на ринку. Коли ж почав чистити, то звернув увагу на нетипові чорні плями на тушці.
"Відразу я серйозну увагу не приділив, але коли почав різати на шматки, то помітив, що чорні п'ятна в'їлися в м'ясо. На рибі п'ятна не одиничні, вона ними досить таки рясно покрита (на жаль, на лусці їх відразу видно не було", - розповів чоловік.
Тож, занепокоївшись, він почавши шукати в Інтернеті, в чому справа і з'ясував, що це личинки паразитів. Риба заражена, а хвороба має назву "постодиплостомоз".
"Питання: де органи, які повинні слідкувати за якістю риби, якою торгують на ринку???" - обурюється покупець.
Він додав, що згодом підходив до продавця і сказав, що риба заражена. Але замість того, щоб вибачитись і забрати рибу, сказали, що він некомпетентний і риба абсолютно здорова.
"Тим часом цю рибу продають на ринку і її далі купуватимуть містяни і гості міста... Ну як можна торгувати зараженою паразитами рибою? Як?" - риторично запитує чоловік.
Тож він просить відповідні служби взяти питання на контроль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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