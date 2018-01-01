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У Луцьку – аномальний ріст заборгованості за теплопостачання

У Луцьку – аномальний ріст заборгованості за теплопостачання
Опалювальний сезон у Луцьку розпочнеться відповідно до необхідних температурних показників. Утім, в місті суттєво зросла заборгованість за послуги теплопостачання.

Про це у п'ятницю, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live" повідомила директорка ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна, - пише "Конкурент".

З її слів, опалення увімкнуть, коли упродовж 3-х діб середньодобова температура повітря на вулиці становитиме менше +8 градусів за Цельсієм.

Окрім цього, Валентина Малютіна повідомила, що борги населення зросли з 16 мільйонів гривень до 40. Вона вважає, що такий аномальний ріст заборгованості за теплопостачання відбувся через низьку платоспроможність населення.

Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.

Для того, щоб зменшити заборгованість ДКП "Луцьктело" планує використати допустимі примусові заходу.

"Перша за все, судове попередження", – резюмувала директорка.


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Теги: теплопостачання, борги, Луцьк, Протилежний погляд
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