У Луцьку – аномальний ріст заборгованості за теплопостачання
Сьогодні, 17:50
Опалювальний сезон у Луцьку розпочнеться відповідно до необхідних температурних показників. Утім, в місті суттєво зросла заборгованість за послуги теплопостачання.
Про це у п'ятницю, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live" повідомила директорка ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна, - пише "Конкурент".
З її слів, опалення увімкнуть, коли упродовж 3-х діб середньодобова температура повітря на вулиці становитиме менше +8 градусів за Цельсієм.
Окрім цього, Валентина Малютіна повідомила, що борги населення зросли з 16 мільйонів гривень до 40. Вона вважає, що такий аномальний ріст заборгованості за теплопостачання відбувся через низьку платоспроможність населення.
Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.
Для того, щоб зменшити заборгованість ДКП "Луцьктело" планує використати допустимі примусові заходу.
"Перша за все, судове попередження", – резюмувала директорка.
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Про це у п'ятницю, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live" повідомила директорка ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна, - пише "Конкурент".
З її слів, опалення увімкнуть, коли упродовж 3-х діб середньодобова температура повітря на вулиці становитиме менше +8 градусів за Цельсієм.
Окрім цього, Валентина Малютіна повідомила, що борги населення зросли з 16 мільйонів гривень до 40. Вона вважає, що такий аномальний ріст заборгованості за теплопостачання відбувся через низьку платоспроможність населення.
Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.
Для того, щоб зменшити заборгованість ДКП "Луцьктело" планує використати допустимі примусові заходу.
"Перша за все, судове попередження", – резюмувала директорка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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