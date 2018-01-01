У Луцьку – аномальний ріст заборгованості за теплопостачання





Про це у п'ятницю, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live" повідомила директорка ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна, - пише "



З її слів, опалення увімкнуть, коли упродовж 3-х діб середньодобова температура повітря на вулиці становитиме менше +8 градусів за Цельсієм.



Окрім цього, Валентина Малютіна повідомила, що борги населення зросли з 16 мільйонів гривень до 40. Вона вважає, що такий аномальний ріст заборгованості за теплопостачання відбувся через низьку платоспроможність населення.



Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.



Для того, щоб зменшити заборгованість ДКП "Луцьктело" планує використати допустимі примусові заходу.



"Перша за все, судове попередження", – резюмувала директорка.





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