У Луцьку відбувся фестиваль «UCRAZYANS». ФОТО





Лекції, розваги, креативні вікторини та різні цікаві активності привертали увагу сотень лучан на Театральній площі міста у неділю, 7 жовтня, - повідомляє "



Фестиваль громадських ініціатив «UCRAZYANS» вже друге відбувся у обласному центрі Волині.



Фестиваль – всеукраїнська акція, що через використання інтерактивних форматів роботи сприяє обізнаності населення щодо громадських ініціатив, проектів та програм інститутів громадянського суспільства та розбудовує стійку мережу співпраці громадського сектору та населення. Кожен лучанин, що опинився в центрі міста протяом дня сьогодні міг долучитися до фесту, взяти участь у цікавій вікторині, розважитися, виграти футболку, браслет та почути про роботу тієї чи іншої організації.



«Ми хочемо показати мешканцям міста, що в нас є громадська активність, громадські організації, які роблять щось корисне, і хочемо, аби ті організації розказали, як вони це роблять. І сьогодні це не просто ярмарка, де роздають буклетики, а інтерактив. Це стенди, з якими можна повзаємодіяти, аби більше дізнатися про ініціативу», – розповіла координаторка фестивалю, представниця Волинського інституту права Заріна Дацик.



Під час фесту мешканців міста запрошували також долучатися до роботи ініціатив від енергозбереження - і до нічних кінопереглядів.



Популярністю користувалася локація «лекторій», де громадські лідери ділилися досвідом роботи у громадському секторі, розповідали про інструменти, якими кожен лучанин може користуватися, аби змінити своє місто.



Меседж фестивалю, яких можна було помітити біля кожного стенду організацій, - зміни починаються з однієї людини, яка готова проявити ініціативу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше двох десятків громадських організацій зібралися в центрі Луцька, аби розповісти про свою діяльність мешканцям міста.Лекції, розваги, креативні вікторини та різні цікаві активності привертали увагу сотень лучан на Театральній площі міста у неділю, 7 жовтня, - повідомляє " Район.Луцьк ".Фестиваль громадських ініціатив «UCRAZYANS» вже друге відбувся у обласному центрі Волині.Фестиваль – всеукраїнська акція, що через використання інтерактивних форматів роботи сприяє обізнаності населення щодо громадських ініціатив, проектів та програм інститутів громадянського суспільства та розбудовує стійку мережу співпраці громадського сектору та населення. Кожен лучанин, що опинився в центрі міста протяом дня сьогодні міг долучитися до фесту, взяти участь у цікавій вікторині, розважитися, виграти футболку, браслет та почути про роботу тієї чи іншої організації.«Ми хочемо показати мешканцям міста, що в нас є громадська активність, громадські організації, які роблять щось корисне, і хочемо, аби ті організації розказали, як вони це роблять. І сьогодні це не просто ярмарка, де роздають буклетики, а інтерактив. Це стенди, з якими можна повзаємодіяти, аби більше дізнатися про ініціативу», – розповіла координаторка фестивалю, представниця Волинського інституту праваПід час фесту мешканців міста запрошували також долучатися до роботи ініціатив від енергозбереження - і до нічних кінопереглядів.Популярністю користувалася локація «лекторій», де громадські лідери ділилися досвідом роботи у громадському секторі, розповідали про інструменти, якими кожен лучанин може користуватися, аби змінити своє місто.Меседж фестивалю, яких можна було помітити біля кожного стенду організацій, - зміни починаються з однієї людини, яка готова проявити ініціативу.

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