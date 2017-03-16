Луцька депутатка радить боржникам «подумати» про субсидії

Юлія Вусенко вважає, що лучани, які мають борги за теплопостачання, мають проконсултуватися із фахівцями ЦНАПу щодо субсидій.



Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд Live" 5 жовтня, - пише



Вусенко переконана, що громадяни, які не спроможні оплатити рахунку за теплопостачання повинні звернутися за субсидією. На її думку, вони цього роблять через те, що можуть мати приписаних мешканців, які працюють за кордоном або просто давно вже там живуть.



"Зрозумійте, вас проконсультують при будь-якій ситуації. Ви обов'язково повинні прийти і зацікавитися. Багато чого можна змінити", – зазначила обраниця громади.



Окрім цього, директорка ДКП "Луцьктепло" Валентина Малютіна повідомила, що борги населення зросли з 16 мільйонів гривень до 40. Вона вважає, що такий аномальний ріст заборгованості за теплопостачання відбувся через низьку платоспроможність населення.



Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.

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