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У жахливій аварії на Волині загинули студенти

У жахливій аварії на Волині загинули студенти
У жахивій аварії, яка уночі 7 жовтня трапилася на автодорозі Любешів-Велика Глуша, загинули двоє студентів Любешівського технічного коледжу ЛНТУ.

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі Facebook.

"Співчуття рідним. Сьогодні вночі, 7 жовтня, трагічно загинули студенти коледжу Юрій Павлік та Андрій Хвесик... Вічна пам'ять..." - йдеться у повідомленні.

На сторінці також розмістили фото загиблих студентів.

Нагадаємо, уночі 7 жовтня мікроавтобус зіткнувся із мотоциклом на автодорозі Любешів-Велика Глуша.
У жахливій аварії на Волині загинули студенти

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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