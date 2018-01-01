У жахливій аварії на Волині загинули студенти





Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі



"Співчуття рідним. Сьогодні вночі, 7 жовтня, трагічно загинули студенти коледжу Юрій Павлік та Андрій Хвесик... Вічна пам'ять..." - йдеться у повідомленні.



На сторінці також розмістили фото загиблих студентів.



Нагадаємо, уночі 7 жовтня мікроавтобус



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жахивій аварії, яка уночі 7 жовтня трапилася на автодорозі Любешів-Велика Глуша, загинули двоє студентів Любешівського технічного коледжу ЛНТУ.Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі Facebook. "Співчуття рідним. Сьогодні вночі, 7 жовтня, трагічно загинули студенти коледжута... Вічна пам'ять..." - йдеться у повідомленні.На сторінці також розмістили фото загиблих студентів.Нагадаємо, уночі 7 жовтня мікроавтобус зіткнувся із мотоциклом на автодорозі Любешів-Велика Глуша.

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