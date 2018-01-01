У жахливій аварії на Волині загинули студенти
Сьогодні, 21:41
У жахивій аварії, яка уночі 7 жовтня трапилася на автодорозі Любешів-Велика Глуша, загинули двоє студентів Любешівського технічного коледжу ЛНТУ.
Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі Facebook.
"Співчуття рідним. Сьогодні вночі, 7 жовтня, трагічно загинули студенти коледжу Юрій Павлік та Андрій Хвесик... Вічна пам'ять..." - йдеться у повідомленні.
На сторінці також розмістили фото загиблих студентів.
Нагадаємо, уночі 7 жовтня мікроавтобус зіткнувся із мотоциклом на автодорозі Любешів-Велика Глуша.
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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі Facebook.
"Співчуття рідним. Сьогодні вночі, 7 жовтня, трагічно загинули студенти коледжу Юрій Павлік та Андрій Хвесик... Вічна пам'ять..." - йдеться у повідомленні.
На сторінці також розмістили фото загиблих студентів.
Нагадаємо, уночі 7 жовтня мікроавтобус зіткнувся із мотоциклом на автодорозі Любешів-Велика Глуша.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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