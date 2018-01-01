Волинські військові облаштували капличку неподалік лінії фронту. ФОТО

В одному з прифронтових населених пунктів Луганщини, де завдання за призначенням в складі операції Об’єднаних Сил виконує 14 ОМБР, освятили капличку на честь Пресвятої Богородиці.Про це повідомляє прес-служба бригади.Саму каплицю та фігуру Божої Матері в прифронтовому містечку встановили та оздобили бійці одного з підрозділів нашої бригади. Ідейним натхненником та реалізатором доброї і вікопомної справи став боєць із позивним «Батя», якого знає і шанує, напевно, вся країна. «Батя» та його побратими вклали душу, власні кошти і працю у спорудження святині. Долучилися до справи також волонтери, місцева цивільно-військова адміністрація, Sveta Svetikova, яка передала військовим саму фігуру Богородиці.Недільного ранку на освячення каплиці з синьо-жовтими державними стягами та іменною хоругвою свого підрозділу зібралися військовослужбовці бригади та місцеві мешканці. Капелани бригади отецьта отецьпровели урочисте богослужіння та освятили каплицю, окропили освяченою водою та миропомазали всіх присутніх. Наш «Батя», на рахунку якого це вже не одна така капличка, побажав усім, аби Матір Божа їх оберігала."Це святиня – для всіх місцевих жителів, яким за роки війни довелося чимало пережити! На згадку про нас, тих, хто їх захищав, у пам'ять про всіх, хто віддав життя за Україну, і як оберіг – нехай Мати Божа оберігає їх і всі прийдешні покоління українців, які житимуть на цій землі. Миру вам і Божого благословення… Слава Україні!" - мовив священик.Капелани нашої бригади вручили "Баті" іменну ікону – Архистратига Михаїла. Також подяки від громадської організації «Військові капелани Волині» за доблесний захист Батьківщини та розвиток капеланського руху були вручені всім, хто долучився до спорудження та оздоблення каплички Пресвятої Богородиці.