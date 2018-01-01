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Довга боротьба з раком: 9-річна дівчинка з Волині потребує коштів на лікування

Довга боротьба з раком: 9-річна дівчинка з Волині потребує коштів на лікування
Дев’ятирічна мешканка Любешова Поліна перебуває на лікуванні в Національному інституті раку - попереду у дівчинки вісім місяців лікування та операція.

Про це пише у Facebook любешівець Сергій Неймарк, повідомляє Район. Любешів.

«Дівчинка проходить курси хіміотерапії, попереду ще вісім довгих місяців лікування, а на кінець тяжка та дорога операція. Зрозуміло, що таке лікування потребує значних фінансових затрат. Самостійно сім‘я не може впоратися з таким тягарем...
Звертаюся з великим проханням до всіх небайдужих по допомогу!!! Хто може, допоможіть маленькій Поліні боротися з тяжкою недугою, адже грошей інколи не вистачає навіть на харчування…» – закликає він.

Кошти можна перераховувати на банківську карту мами дівчинки:

Пономарьова Неля Михайлівна, 5168757334181098.
Довга боротьба з раком: 9-річна дівчинка з Волині потребує коштів на лікування

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Теги: рак, боротьба. благодійність
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