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У Луцьку знову впіймали паліїв

У Луцьку знову впіймали паліїв
Інспектори депратаменту муніципальної варти Луцькради знову підловили містян на спалюванні сухостою та гілля.

Про це йдеться на сторінці департаменту у мережі Facebook.

Чергові випадки самовільного спалювання сухої рослинності та гілля дерев зафіксували інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Цього разу порушників виявили на вулицях Лисенка та Вільямса, 15.

Інспектори департаменту провели з порушниками профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склали на них адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: спалювання, сухостій, небезпека
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