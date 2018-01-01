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Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з весіллям

Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з весіллям
На сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у мережі Facebook зворушливо привітали колегу Тетяну Головій з весіллям.

У соцмережі розмістии фото із весілля, в сам допис позначили хештегом "МуніПатрулі", адже обранцем муніципалки став поліцейський Сергій Тунік.

"Нехай Ваша життєва дорога буде нескінченною, а союз двох сердець випромінює кохання і добро. Хай стелиться барвінковим листом, калиновими гронами росянисте щастя молодої сім’ї.
Нехай добро Вам множиться, радість ділиться навпіл, а Бог посилає благословення, радість та дзвінкий дитячий сміх. Нехай у житті Вам буде солодко, а для нас сьогодні — гірко!" - йдеться у дописі. Окрім того, на сторінці виклали фото із весілля молодої пари.
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з весіллям
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з весіллям
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з весіллям


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Теги: шлюб, поліція, муніципальна варта
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