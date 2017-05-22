У селі під Луцьком поставлять пам'ятник Шевченку





Інформація про проведенням відповідного тендеру з’явилася на сайті публічних закупівель «Prozorro», - інформує



Замовником торгів виступає Підгайцівська сільська рада. Вона була готова заплатити за зведення пам’ятника 199,8 тис. грн. За таку суму за роботу погодився взятися учасник торгів ФОП Матвійчук Олег Вікторович.



Пам’ятник повинен з’явитися у селі до кінця грудня цого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці Луцького району до кінця року хочу встановити пам’ятник Тарасу Шевченку.Інформація про проведенням відповідного тендеру з’явилася на сайті публічних закупівель «Prozorro», - інформує Перший Замовником торгів виступає Підгайцівська сільська рада. Вона була готова заплатити за зведення пам’ятника 199,8 тис. грн. За таку суму за роботу погодився взятися учасник торгів ФОППам’ятник повинен з’явитися у селі до кінця грудня цого року.

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