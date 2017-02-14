Під покровом ночі: у Луцьку чоловік крав бруківку, якою ремонтують тротуар
Сьогодні, 01:11
У Луцьку піймали чоловіка, який намагався просто на вулиці поцупити бруківку.
Про це інформує прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Інспектори департаменту виявили чоловіка, який намагався викрасти бруківку, на вулиці Щусєва. Тут саме тривають ремонтні роботи з відновлення благоустрою, будівельники укладають бруківку на тротуарі.
Інспектори зобов'язали чоловіка повернути будматеріал на місце.
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Про це інформує прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Інспектори департаменту виявили чоловіка, який намагався викрасти бруківку, на вулиці Щусєва. Тут саме тривають ремонтні роботи з відновлення благоустрою, будівельники укладають бруківку на тротуарі.
Інспектори зобов'язали чоловіка повернути будматеріал на місце.
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