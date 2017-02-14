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Під покровом ночі: у Луцьку чоловік крав бруківку, якою ремонтують тротуар

Під покровом ночі: у Луцьку чоловік крав бруківку, якою ремонтують тротуар
У Луцьку піймали чоловіка, який намагався просто на вулиці поцупити бруківку.

Про це інформує прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Інспектори департаменту виявили чоловіка, який намагався викрасти бруківку, на вулиці Щусєва. Тут саме тривають ремонтні роботи з відновлення благоустрою, будівельники укладають бруківку на тротуарі.

Інспектори зобов'язали чоловіка повернути будматеріал на місце.
Під покровом ночі: у Луцьку чоловік крав бруківку, якою ремонтують тротуар
Під покровом ночі: у Луцьку чоловік крав бруківку, якою ремонтують тротуар
Під покровом ночі: у Луцьку чоловік крав бруківку, якою ремонтують тротуар

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Теги: бруківка, крадіжка
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