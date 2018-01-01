Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО





Інформацію про це



«Горить сміття. На місці зараз працюють два відділення ДСНС», - повідомили в прес-службі.



Так, за словами свідків, на ділянці розташовані нежитлові будівлі та напівзруйновані склади. З місця пожежі йде сильний білий дим, що й налякав сусідів.



На місці працюють пожежники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпровському районі Києва, на вулиці Сиваській, на нежитловій ділянці сталась пожежа.Інформацію про це УНН підтвердили у прес-службі ДСНС міста Київ.«Горить сміття. На місці зараз працюють два відділення ДСНС», - повідомили в прес-службі.Так, за словами свідків, на ділянці розташовані нежитлові будівлі та напівзруйновані склади. З місця пожежі йде сильний білий дим, що й налякав сусідів.На місці працюють пожежники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію