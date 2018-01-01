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Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО

Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО
У Дніпровському районі Києва, на вулиці Сиваській, на нежитловій ділянці сталась пожежа.

Інформацію про це УНН підтвердили у прес-службі ДСНС міста Київ.

«Горить сміття. На місці зараз працюють два відділення ДСНС», - повідомили в прес-службі.

Так, за словами свідків, на ділянці розташовані нежитлові будівлі та напівзруйновані склади. З місця пожежі йде сильний білий дим, що й налякав сусідів.

На місці працюють пожежники.
Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО
Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, Київ
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