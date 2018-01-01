Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У Дніпровському районі Києва, на вулиці Сиваській, на нежитловій ділянці сталась пожежа.
Інформацію про це УНН підтвердили у прес-службі ДСНС міста Київ.
«Горить сміття. На місці зараз працюють два відділення ДСНС», - повідомили в прес-службі.
Так, за словами свідків, на ділянці розташовані нежитлові будівлі та напівзруйновані склади. З місця пожежі йде сильний білий дим, що й налякав сусідів.
На місці працюють пожежники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію про це УНН підтвердили у прес-службі ДСНС міста Київ.
«Горить сміття. На місці зараз працюють два відділення ДСНС», - повідомили в прес-службі.
Так, за словами свідків, на ділянці розташовані нежитлові будівлі та напівзруйновані склади. З місця пожежі йде сильний білий дим, що й налякав сусідів.
На місці працюють пожежники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 8 жовтня
Сьогодні, 09:00
Невідомий Любомль на фото із Музею Голокосту
Сьогодні, 08:58
Палили сміття: у Києві – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 08:25