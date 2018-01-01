Курс валют у Луцьку на 8 жовтня





Євро при купівлі становить - 32.013, при продажу - 32.699.



Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.434.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.075, продаж - 7.668.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.889, а продаж - 28.243.Євро при купівлі становить - 32.013, при продажу - 32.699.Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.434.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.075, продаж - 7.668.

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