У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО
Сьогодні, 09:10
У селі Дерно вшанували загиблих повстанців та пофарбували пам'ятний хрест.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Вікторія Романчук.
«На межі с. Дерно встановлено пам'ятний знак загиблим тут повстанцям, дорога існує, та видно до нього давненько уже ніхто не навідувався, тому й було прийняте рішення до такого великого свята Покрови, вшанувати пам'ять людей, що віддали своє життя, за рідну Батьківщину», – пише Вікторія Романчук.
«Дякую усім хто приєднався до спільної справи! В такій роботі дійсно розумієш що поруч далеко не випадкові люди, і за це їм дяка», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Вікторія Романчук.
«На межі с. Дерно встановлено пам'ятний знак загиблим тут повстанцям, дорога існує, та видно до нього давненько уже ніхто не навідувався, тому й було прийняте рішення до такого великого свята Покрови, вшанувати пам'ять людей, що віддали своє життя, за рідну Батьківщину», – пише Вікторія Романчук.
«Дякую усім хто приєднався до спільної справи! В такій роботі дійсно розумієш що поруч далеко не випадкові люди, і за це їм дяка», – йдеться у дописі.
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