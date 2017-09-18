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У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО

У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО
У селі Дерно вшанували загиблих повстанців та пофарбували пам'ятний хрест.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Вікторія Романчук.

«На межі с. Дерно встановлено пам'ятний знак загиблим тут повстанцям, дорога існує, та видно до нього давненько уже ніхто не навідувався, тому й було прийняте рішення до такого великого свята Покрови, вшанувати пам'ять людей, що віддали своє життя, за рідну Батьківщину», – пише Вікторія Романчук.

«Дякую усім хто приєднався до спільної справи! В такій роботі дійсно розумієш що поруч далеко не випадкові люди, і за це їм дяка», – йдеться у дописі.
У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО
У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО
У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО
У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО
У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО

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Теги: Волинь, Дерно, хрест, пам'ять, повстанець, вшанування
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