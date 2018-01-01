У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО
Сьогодні, 09:38
У Луцьку на одній із вулиць – поганий тротуар.
Про це на порталі Відкрите місто повідомив Віктор Семенюк.
«Йде бруківка та обривається», – йдеться у дописі.
Зазначимо, що ця ділянка дороги знаходиться на проспекті Волі, 43.
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Про це на порталі Відкрите місто повідомив Віктор Семенюк.
«Йде бруківка та обривається», – йдеться у дописі.
Зазначимо, що ця ділянка дороги знаходиться на проспекті Волі, 43.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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