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У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО

У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО
У Луцьку на одній із вулиць – поганий тротуар.

Про це на порталі Відкрите місто повідомив Віктор Семенюк.

«Йде бруківка та обривається», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що ця ділянка дороги знаходиться на проспекті Волі, 43.

У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО

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Теги: тротуар, Луцьк, Волі, яма
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