У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО





Про це на порталі Віктор Семенюк.



«Йде бруківка та обривається», – йдеться у дописі.



Зазначимо, що ця ділянка дороги знаходиться на проспекті Волі, 43.





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