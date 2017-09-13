Лучани просять відновити маршрутку №33
Сьогодні, 09:43
У Луцьку просять відновити маршрут №33.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих ініціатив.
"Просимо відновити маршрут 33 через вулиці Клима Савури, 8-го Березня в одну і в другу сторони. Будь-ласка подумайте про людей!!!! Нам далеко і незручно добиратися до зупинок. Якщо іти біля Печерських саун - територія не освітлюється, по Задворецькій - фактично немає тротуару, це також теми для роздумів", - пише автор петиції Борисюк Ірина Володимирівна.
Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1176
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих ініціатив.
"Просимо відновити маршрут 33 через вулиці Клима Савури, 8-го Березня в одну і в другу сторони. Будь-ласка подумайте про людей!!!! Нам далеко і незручно добиратися до зупинок. Якщо іти біля Печерських саун - територія не освітлюється, по Задворецькій - фактично немає тротуару, це також теми для роздумів", - пише автор петиції Борисюк Ірина Володимирівна.
Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1176
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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