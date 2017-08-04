вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку перевіряли магазини та інтернет-кафе

У Луцьку перевіряли магазини та інтернет-кафе
У Луцьку робоча група провела рейд закладами торгівлі, інтернет-кафе та закладами державних лотерей.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

У ніч з 5 на 6 жовтня 2018 року робоча група з контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг щодо дотримання рішень Луцької міської ради провела рейд.

Під час рейду перевірили 9 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей), виявили два факти порушення режиму роботи інтернет-клубом та закладом національної лотереї, а також 1 факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж алкогольних напоїв після 22:00 у закладі торгівлі.

За фактами порушення норм законодавства винесли дві постанови у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівників інтернет-клубу (вул. Конякіна, 14) та закладу національної лотереї «Спорт-лото» (вул. Гордіюк, 39), а також склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця торгового павільйону «Розмарин» (вул. Гордіюк, 10 а).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевірка, Луцьк, рейд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Естафета добра: Савченко закликає провести бал для людей з інвалідністю в інших областях
Сьогодні, 10:06
Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Сьогодні, 09:57
У Луцьку перевіряли магазини та інтернет-кафе
Сьогодні, 09:50
Лучани просять відновити маршрутку №33
Сьогодні, 09:43
У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО
Сьогодні, 09:38
Схожі новини
Рейди у Луцьку: на порушників склали протоколи Рейди у Луцьку: на порушників склали протоколи
04 серпень, 2017, 13:19
У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт
21 серпень, 12:48
У Луцьку перевірять маршрутки У Луцьку перевірять маршрутки
24 липень, 09:31
У Луцьку виявили кіоск, де продавали сурогат У Луцьку виявили кіоск, де продавали сурогат
07 листопад, 2016, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кілька вулиць Рожища залишаться без води
Сьогодні, 11:04
 0
На Рівненщині в лісі змія покусала молодого чоловіка
Сьогодні, 11:00
 0
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
Прогулював школу: на Волині розшукували 11-річного хлопця, який вийшов з дому і не повернувся
Сьогодні, 10:42
 0
Маленькій дівчинці з Волині зібрали кошти на лікування
Сьогодні, 10:37
 0
Медіа
відео
1/8