У Луцьку перевіряли магазини та інтернет-кафе
Сьогодні, 09:50
У Луцьку робоча група провела рейд закладами торгівлі, інтернет-кафе та закладами державних лотерей.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
У ніч з 5 на 6 жовтня 2018 року робоча група з контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг щодо дотримання рішень Луцької міської ради провела рейд.
Під час рейду перевірили 9 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей), виявили два факти порушення режиму роботи інтернет-клубом та закладом національної лотереї, а також 1 факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж алкогольних напоїв після 22:00 у закладі торгівлі.
За фактами порушення норм законодавства винесли дві постанови у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівників інтернет-клубу (вул. Конякіна, 14) та закладу національної лотереї «Спорт-лото» (вул. Гордіюк, 39), а також склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця торгового павільйону «Розмарин» (вул. Гордіюк, 10 а).
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
У ніч з 5 на 6 жовтня 2018 року робоча група з контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг щодо дотримання рішень Луцької міської ради провела рейд.
Під час рейду перевірили 9 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей), виявили два факти порушення режиму роботи інтернет-клубом та закладом національної лотереї, а також 1 факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж алкогольних напоїв після 22:00 у закладі торгівлі.
За фактами порушення норм законодавства винесли дві постанови у справі про адміністративне правопорушення за ст. 182 КУпАП на працівників інтернет-клубу (вул. Конякіна, 14) та закладу національної лотереї «Спорт-лото» (вул. Гордіюк, 39), а також склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця торгового павільйону «Розмарин» (вул. Гордіюк, 10 а).
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