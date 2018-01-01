Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук поділився світлинами з риболовлі.
Їх можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Наша здобич. Вихідні були цікаві!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їх можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Наша здобич. Вихідні були цікаві!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Він би ше ловив рибу в акваріумі у "Там-Тамі" !
Останні новини
У поліції розповіли, як працює радар TruCam
Сьогодні, 10:34
Естафета добра: Савченко закликає провести бал для людей з інвалідністю в інших областях
Сьогодні, 10:06
Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Сьогодні, 09:57
У Луцьку перевіряли магазини та інтернет-кафе
Сьогодні, 09:50
Лучани просять відновити маршрутку №33
Сьогодні, 09:43