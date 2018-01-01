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Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО

Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук поділився світлинами з риболовлі.

Їх можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«Наша здобич. Вихідні були цікаві!» – йдеться у дописі.

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Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО
Ректор луцького вишу похвалився величезним уловом. ФОТО

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Теги: ректор, Луцьк, Савчук
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Коментарі 1
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Він би ше ловив рибу в акваріумі у "Там-Тамі" !
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