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У поліції розповіли, як працює радар TruCam

У поліції розповіли, як працює радар TruCam
Радари TruCam, якими будуть користуватися поліцейські на українських дорогах, працюють на максимальній дистанції в 1,2 км.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, радари TruCam будуть використовувати на двох волинських трасах.

«Прилад дозволяє фіксувати швидкість (руху автомобілів — ред.) на досить великій відстані — робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів. Може бути збільшена до 1500 метрів. Фактично відбуватися заміри будуть на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості — 1200 метрів», — повідомив Білошицький.

Він додав, що цей прилад буде використовуватись виключно за наявності попереджувальних знаків про те, що ведеться фото- і відеофіксація порушень.

«Даний пристрій буде використовуватись поруч зі службовим транспортом, який буде стояти з увімкненими проблисковими значками, і ці місця, де будуть знаходитись дані пристрої, вже розміщені на нашому сайті і будуть оновлюватись», — резюмував Олексій Білошицький.

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Теги: радар, поліція, Волинь
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