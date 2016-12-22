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Маленькій дівчинці з Волині зібрали кошти на лікування

Маленькій дівчинці з Волині зібрали кошти на лікування
Волинянці Єві Марчук, яка не може самостійно харчуватись, зібрали кошти на лікування.

Про це йдеться на сторінці у Facebook "Єва Марчук. На шляху до повноцінного дитинства"

"Поки сон в нормі та болі в шлунку припинилися. Чекаємо 8 жовтня на гастростоми. Щиро надіємося на золоті руки лікаря та Бога", - йдеться у дописі.

Відтак, на лікування зібрали 32 613,45 гривень.

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Теги: збір, кошти, Єва Марчук
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