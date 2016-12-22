Маленькій дівчинці з Волині зібрали кошти на лікування
Сьогодні, 10:37
Волинянці Єві Марчук, яка не може самостійно харчуватись, зібрали кошти на лікування.
Про це йдеться на сторінці у Facebook "Єва Марчук. На шляху до повноцінного дитинства"
"Поки сон в нормі та болі в шлунку припинилися. Чекаємо 8 жовтня на гастростоми. Щиро надіємося на золоті руки лікаря та Бога", - йдеться у дописі.
Відтак, на лікування зібрали 32 613,45 гривень.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Терміново потрібно 20 тисяч гривень: просять допомогти маленькій волинянці
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Про це йдеться на сторінці у Facebook "Єва Марчук. На шляху до повноцінного дитинства"
"Поки сон в нормі та болі в шлунку припинилися. Чекаємо 8 жовтня на гастростоми. Щиро надіємося на золоті руки лікаря та Бога", - йдеться у дописі.
Відтак, на лікування зібрали 32 613,45 гривень.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Терміново потрібно 20 тисяч гривень: просять допомогти маленькій волинянці
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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