Маленькій дівчинці з Волині зібрали кошти на лікування

Єві Марчук, яка не може самостійно харчуватись, зібрали кошти на лікування.



Про це йдеться на сторінці у



"Поки сон в нормі та болі в шлунку припинилися. Чекаємо 8 жовтня на гастростоми. Щиро надіємося на золоті руки лікаря та Бога", - йдеться у дописі.



Відтак, на лікування зібрали 32 613,45 гривень.



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