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Прогулював школу: на Волині розшукували 11-річного хлопця, який вийшов з дому і не повернувся

Прогулював школу: на Волині розшукували 11-річного хлопця, який вийшов з дому і не повернувся
У Любешівському районі поліція розшукувала хлопця, який вийшов з дому і не повернувся. Як виявилося згодом, хлопець просто вирішив прогуляти школу.

Про це повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.

Близько 20:00 3 жовтня в чергову частину Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення 30-річної жительки с. Березичі, про те що її 11-річний син пішов з дому до школи та не повернувся.

Виїздом за місцем проживання неповнолітнього встановили, що хлопець цього дня відправився до школи, але по дорозі вирішив зі своїм 13-річним товаришем прогуляти школу.

Хлопці відправилися до сусіднього села. Працівники поліції встановили місце перебування неповнолітніх та доставили їх додому.

Зазначають, що будь-яких протиправних дій відносно них не скоювали.

Поліція звертається до батьків з проханням більше уваги приділяти своїм дітям та належно виконувати обов'язки щодо їх виховання.

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Теги: поліція, випадок, школа, Волинь
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