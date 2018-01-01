Прогулював школу: на Волині розшукували 11-річного хлопця, який вийшов з дому і не повернувся

У Любешівському районі поліція розшукувала хлопця, який вийшов з дому і не повернувся. Як виявилося згодом, хлопець просто вирішив прогуляти школу.Про це повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.Близько 20:00 3 жовтня в чергову частину Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення 30-річної жительки с. Березичі, про те що її 11-річний син пішов з дому до школи та не повернувся.Виїздом за місцем проживання неповнолітнього встановили, що хлопець цього дня відправився до школи, але по дорозі вирішив зі своїм 13-річним товаришем прогуляти школу.Хлопці відправилися до сусіднього села. Працівники поліції встановили місце перебування неповнолітніх та доставили їх додому.Зазначають, що будь-яких протиправних дій відносно них не скоювали.Поліція звертається до батьків з проханням більше уваги приділяти своїм дітям та належно виконувати обов'язки щодо їх виховання.