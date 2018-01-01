Прогулював школу: на Волині розшукували 11-річного хлопця, який вийшов з дому і не повернувся
Сьогодні, 10:42
У Любешівському районі поліція розшукувала хлопця, який вийшов з дому і не повернувся. Як виявилося згодом, хлопець просто вирішив прогуляти школу.
Про це повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.
Близько 20:00 3 жовтня в чергову частину Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення 30-річної жительки с. Березичі, про те що її 11-річний син пішов з дому до школи та не повернувся.
Виїздом за місцем проживання неповнолітнього встановили, що хлопець цього дня відправився до школи, але по дорозі вирішив зі своїм 13-річним товаришем прогуляти школу.
Хлопці відправилися до сусіднього села. Працівники поліції встановили місце перебування неповнолітніх та доставили їх додому.
Зазначають, що будь-яких протиправних дій відносно них не скоювали.
Поліція звертається до батьків з проханням більше уваги приділяти своїм дітям та належно виконувати обов'язки щодо їх виховання.
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Про це повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.
Близько 20:00 3 жовтня в чергову частину Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення 30-річної жительки с. Березичі, про те що її 11-річний син пішов з дому до школи та не повернувся.
Виїздом за місцем проживання неповнолітнього встановили, що хлопець цього дня відправився до школи, але по дорозі вирішив зі своїм 13-річним товаришем прогуляти школу.
Хлопці відправилися до сусіднього села. Працівники поліції встановили місце перебування неповнолітніх та доставили їх додому.
Зазначають, що будь-яких протиправних дій відносно них не скоювали.
Поліція звертається до батьків з проханням більше уваги приділяти своїм дітям та належно виконувати обов'язки щодо їх виховання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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