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На Рівненщині в лісі змія покусала молодого чоловіка

На Рівненщині в лісі змія покусала молодого чоловіка
На Рівненщині від укусу змії постраждав 22-річний житель села Степангород.

Молодий чоловік збирав у лісі журавлину, і гадюка вкусила його за палець лівої руки. Потерпілому знадобилась медична допомога, - пише Рівне вечірнє.

Арт-медіа Полісся повідомляє, що це вже не перший випадок укусу гадюками жителів Володимирецького району.

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Теги: змія, укус, Волинь
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