На Рівненщині в лісі змія покусала молодого чоловіка





Молодий чоловік збирав у лісі журавлину, і гадюка вкусила його за палець лівої руки. Потерпілому знадобилась медична допомога, - пише



Арт-медіа Полісся повідомляє, що це вже не перший випадок укусу гадюками жителів Володимирецького району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині від укусу змії постраждав 22-річний житель села Степангород.Молодий чоловік збирав у лісі журавлину, і гадюка вкусила його за палець лівої руки. Потерпілому знадобилась медична допомога, - пише Рівне вечірнє. Арт-медіа Полісся повідомляє, що це вже не перший випадок укусу гадюками жителів Володимирецького району.

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