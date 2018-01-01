На Рівненщині в лісі змія покусала молодого чоловіка
Сьогодні, 11:00
На Рівненщині від укусу змії постраждав 22-річний житель села Степангород.
Молодий чоловік збирав у лісі журавлину, і гадюка вкусила його за палець лівої руки. Потерпілому знадобилась медична допомога, - пише Рівне вечірнє.
Арт-медіа Полісся повідомляє, що це вже не перший випадок укусу гадюками жителів Володимирецького району.
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Молодий чоловік збирав у лісі журавлину, і гадюка вкусила його за палець лівої руки. Потерпілому знадобилась медична допомога, - пише Рівне вечірнє.
Арт-медіа Полісся повідомляє, що це вже не перший випадок укусу гадюками жителів Володимирецького району.
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