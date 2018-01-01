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Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО

Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
У селі Забороль Луцького району автівка перевернулася на дах.

Про це повідомили на сторінці UA:Волинь у Facebook.

Водій мінівена розповів кореспондентам, що його підрізали.

Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перевернувся. У ДТП ніхто не травмувався.

Фото – Павло Мельничука.
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Забороль, Волинь, ДТП
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