Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО





Про це повідомили на сторінці



Водій мінівена розповів кореспондентам, що його підрізали.



Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перевернувся. У ДТП ніхто не травмувався.



Фото – Павло Мельничука.



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