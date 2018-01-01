Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:00
У селі Забороль Луцького району автівка перевернулася на дах.
Про це повідомили на сторінці UA:Волинь у Facebook.
Водій мінівена розповів кореспондентам, що його підрізали.
Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перевернувся. У ДТП ніхто не травмувався.
Фото – Павло Мельничука.
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Про це повідомили на сторінці UA:Волинь у Facebook.
Водій мінівена розповів кореспондентам, що його підрізали.
Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перевернувся. У ДТП ніхто не травмувався.
Фото – Павло Мельничука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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