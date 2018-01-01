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Кілька вулиць Рожища залишаться без води

Кілька вулиць Рожища залишаться без води
У Рожищі через ремонт на п'ятьох вулицях тимчасово не буде водопостачання.

Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водонапірній вежі на вулиці Заньковецькій, у вівторок, 9 жовтня, з 8:00 год до 20:00 год буде припинено водопостачання на вулицях Заньковецької, Граничній, провулок Граничної, Трудовій, провулок Трудової.

Як зазначив директор Рожищенського ПЖКГ Анатолій Мєдвєдєв, протягом року комунальники проводять заміну запірної арматури в місті.

Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.

Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому.

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Теги: вода, Рожище
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