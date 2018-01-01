Кілька вулиць Рожища залишаться без води

У Рожищі через ремонт на п'ятьох вулицях тимчасово не буде водопостачання.Про це повідомили на сайті рожищенської мерії.У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водонапірній вежі на вулиці Заньковецькій, у вівторок, 9 жовтня, з 8:00 год до 20:00 год буде припинено водопостачання на вулицях Заньковецької, Граничній, провулок Граничної, Трудовій, провулок Трудової.Як зазначив директор Рожищенського ПЖКГ, протягом року комунальники проводять заміну запірної арматури в місті.Такі роботи проводяться для того, щоб взимку, у разі проривів, мати можливість ділянками відключати окремі вулиці, а не ціле Рожище, як робили до цього часу.Тому очільник комунгоспу просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому.