Луцькі прикордонники допомогли викрити кримінальних злочинців
Сьогодні, 11:17
На кордоні з Польщею луцькі прикордонники допомогли затримати кримінальних злочинців.
7 жовтня вранці прикордонники Мостиського, Луцького та Чопського загонів затримали трьох наших співвітчизників, яких розшукували правоохоронні органи за порушення ними чинного законодавства України, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Так, під час заходів з перевірки документів подорожуючих у пунктах пропуску «Краківець» та «Ягодин» прикордонники виявили двох чоловіків, а в «Чопі» - жінку, стосовно яких в базі даних правоохоронців значились відомості, що особи перебувають у розшуку.
Встановлено, що громадян звинувачують у вчиненні злочинів пов’язаних із підробкою документів та крадіжками.
Наразі затриманих передано представникам Національної поліції.
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7 жовтня вранці прикордонники Мостиського, Луцького та Чопського загонів затримали трьох наших співвітчизників, яких розшукували правоохоронні органи за порушення ними чинного законодавства України, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Так, під час заходів з перевірки документів подорожуючих у пунктах пропуску «Краківець» та «Ягодин» прикордонники виявили двох чоловіків, а в «Чопі» - жінку, стосовно яких в базі даних правоохоронців значились відомості, що особи перебувають у розшуку.
Встановлено, що громадян звинувачують у вчиненні злочинів пов’язаних із підробкою документів та крадіжками.
Наразі затриманих передано представникам Національної поліції.
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