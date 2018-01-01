Луцькі прикордонники допомогли викрити кримінальних злочинців

На кордоні з Польщею луцькі прикордонники допомогли затримати кримінальних злочинців.7 жовтня вранці прикордонники Мостиського, Луцького та Чопського загонів затримали трьох наших співвітчизників, яких розшукували правоохоронні органи за порушення ними чинного законодавства України, - повідомили у Держприкордонслужбі.Так, під час заходів з перевірки документів подорожуючих у пунктах пропуску «Краківець» та «Ягодин» прикордонники виявили двох чоловіків, а в «Чопі» - жінку, стосовно яких в базі даних правоохоронців значились відомості, що особи перебувають у розшуку.Встановлено, що громадян звинувачують у вчиненні злочинів пов’язаних із підробкою документів та крадіжками.Наразі затриманих передано представникам Національної поліції.