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Луцькі прикордонники допомогли викрити кримінальних злочинців

Луцькі прикордонники допомогли викрити кримінальних злочинців
На кордоні з Польщею луцькі прикордонники допомогли затримати кримінальних злочинців.

7 жовтня вранці прикордонники Мостиського, Луцького та Чопського загонів затримали трьох наших співвітчизників, яких розшукували правоохоронні органи за порушення ними чинного законодавства України, - повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, під час заходів з перевірки документів подорожуючих у пунктах пропуску «Краківець» та «Ягодин» прикордонники виявили двох чоловіків, а в «Чопі» - жінку, стосовно яких в базі даних правоохоронців значились відомості, що особи перебувають у розшуку.

Встановлено, що громадян звинувачують у вчиненні злочинів пов’язаних із підробкою документів та крадіжками.

Наразі затриманих передано представникам Національної поліції.

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Теги: Держприкордонслужба, кордон, кримінал
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