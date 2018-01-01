Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського,3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська 16,18, Цинкаловського, 6



2. 09:00 – 17:00

Свято-Євстахіївська громада УПЦ с. Хотячів, церква с. Хотячів: вул. Польова, Толстого, Карбишева, 25-37

3 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-147 09:00 – 17:00 с. Красностав приміщення сільської ради с. Красноста: вул. Центральна



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул. Шевченка, вул. Н.Ужвій, вул. Л.Українки

2. 09:00 – 17:00 Укрпошта (гаражі), ПАТ «Укртелеком» (гаражі), ПП РАтнюк Ю.В. (буд.майданчик магазину), Кузьміна І.В. (буд.майданчик магазину), К-Каширське МСТ (магазин), ПП Обушко Ю.С., ПП Дмитрук Л.М., ПП Ніщик А.А. (гаражі), Смітюх О.Г. (гаражі), ТзОВ «ДОФ-АРБО» (деревообробний цех). м.Камінь – Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Окружна, пров. Окружний, вул.. Злагоди, пров. Злагоди, вул.. Я.Мудрого, пров. Я.Мудрого, вул.. Ватутіна, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Воля, вул.. Грушевського, вул.. Гайова, вул.. Б.Хмельницького, вул.. О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.. В.Стуса, вул.. Нова Воля, пров. Нова Воля, вул.. Східна.



Ківерцівський район



1 ПЛ-10 кВ Л 11-11 9:30-13:00 ПЛ-10 кВ Л 11-11

КТП-12 с.Сапогів

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"



КТП-191 ,с.Прилуцьке



ЩТП-479 м.Ківерці

церква ГК, магазин



КТП-466 м.Ківерці



ЦРП-1 м.Ківерці

КЗ "Ківерцівський РТМО" ПЛ-10 кВ Л 11-11

КТП-12 с.Сапогів

вул.Киричука,14-28/парні/,19-55/непарні/

вул.Киричука,2-12/парні/,1-17/непарні/,вул.Л.Українки,6-20/парні/,9-27/непарні/

КТП-191 ,с.Прилуцьке

вул.Жовтнева,9-29/непарні/,60-82/парні/

вул.Жовтнева,31-49/непарні/,84-94/парні

КТП-428 м.Ківерці

вул.Мазепи,2-22/парні/

вул.Богуна,вул.Вишнева

вул.Глінки,45,47,51

вул.Д.Галицького/частково/ вул.Богуна/частково/

ЩТП-479 м.Ківерці

Вул. Кошового, Суворова Вул. (Г Запольської, Галана (шкільна)) – частково

КТП-466 м.Ківерці

вул.І.Богуна,3,526-42/парні/,17-59/непарні/,81,94,98,100

вул.І.Богуна,1,11,2-24/парні/

вул.І.Богуна,17,17а,17б

ЦРП-1

2 ПЛ-10 кВ 70-01 13:00-15:30 ПЛ-10 кВ 70-01

КТП-3 с.Сапогів

Релігійна громада



КТП-4 с.Прилуцьке



КТП-6 с.Прилуцьке

Сільська рада с.Прилуцьк

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Громада Івана Хрестителя УПЦ КП

ФОП Мороз Антоніна Андріївна

Відділ освіти

КТП-7 с.Прилуцьке

ФОП Остапенко Микола Вікторович

Сільська рада Прилуцьк

КТП-9 с.Жабка

ФОП Ничипорович Юрій Іванович

Ківерцівське сільське споживче товариство

КТП-47 с.Прилуцьке

ФОП Лукашук Валентина Никанорівна

ТзОВ "Еко-Фактор"

ТзОВ компанія "Парклед" ЛТД

Мольчак О.З.

ФОП Пархонюк Сергій Михайлович

СГВК "Прилуцький"

Соколов І.М.

КТП-115 м.Ківерці

ФОП Філіпчук Михайло Миколайович

КТП-134 с.Прилуцьке



КТП-154 с.Прилуцьке





КТП-359 с.Прилуцьке



КТП-386 с.Дачне

ДТГО "Львівська залізниця "

КТП-395 с.Дачне

ФОП Лорян Агасі Мікаелович

ФОП Шорма Тетяна Олександрівна

Ківерцівське сільське споживче товариство

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Реліг. громада УПЦ КП

ПАТ "Укртелеком"

КТП-408 с.Жабка



КТП-414



КТП-417 с.Прилуцьке

СГВК "Прилуцький"

ФОП Коновалюк Аркадій Володимирович

ФОП Шевчук Олександр Володимирович

ФОП Мороз Олександр Адамович

Принда Людмила Сергіївна

ФОП Рубін Андрій Вікторович

КТП-484 с.Жабка

ПАТ"УКРНАФТА"

ЗТП-503 с.Жабка

ВОДТМО санаторій `Дачний`

КТП-534 с.Жабка

ТСЛ `Мічурінець`

КТП-535 с.Жабка

ТСЛ `Мічурінець`

СТ "Вишенька"

ГО "Капогру"

ТВЗД "Незалежність"

ТВЗД "Поляна"

ТВЗД "Аматор"

КТП-546 с.Жабка

СГГО "Калинонька"

КТП-553 с.Прилуцьке ПАТ"Укртрансгаз"



КТП-559 с.Прилуцьке



КТП-565 с.Прилуцьке

Северина Людмила Федорівна



ПЛ-10 кВ 70-01

КТП-3 с.Сапогів

вул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18

КТП-4 с.Прилуцьке

вул.6-ий Гон,1-30

КТП-6 с.Прилуцьке

вул.Ківерцівська,2-16( парні) 18-71,вул.Запольсько,3,4,5

вул.Ківерцівська, 34,27,57





КТП-7 с.Прилуцьке

вул.Ківерцівська,1-17( непарні) ,вул.І.Богуна,1-30с

вул.Жовтнева, 1-58

КТП-9 с.Жабка

вул.Кірова, буд.1-23, вул.Луцька,1-6

вул.Кірова, буд.24-60

вул.Вишнева,буд.1-6

КТП-47 с.Прилуцьке

вул.Ківерцівська,81б,75



КТП-115 м.Ківерці



КТП-134 с.Прилуцьке

вул.Радянська, буд.21-59(непарні), буд.22-82(парні)

вул.Радянська, буд.61-101(непарні0, буд.94-102(парні),132,144 вул.Радянська, буд.,84,86,88,90,92,91,93

КТП-154 с.Прилуцьке

вул.Радянська, буд.1-20

вул.Квітнева,буд.1-30

КТП-359 с.Прилуцьке

вул.Ст.Бойка,1-30

вул.Садова,буд. 1-55

КТП-386 с.Дачне



КТП-395 с.Дачне

вул.Шевченка, вул.Ів.Франка

вул.Гагаріна вул.Першотравнева

вул.Залізнична



КТП-408 с.Жабка

вул.Санаторна,

КТП-414 с.Прилуцьке

вул.Лісна,2а,2б,45,

КТП-417 с.Прилуцьке



КТП-484 с.Жабка



ЗТП-503 с.Жабка



КТП-534 с.Жабка



КТП-535 с.Жабка



КТП-546 с.Жабка



КТП-553 с.Прилуцьке

вул.Квітнева,вул.Молодіжна,

вул.Лісова вул.Молодіжна

вул.Лісна,65-73/непарні/

вул.Залізнична

КТП-559 с.Прилуцьке

вул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35

вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33

КТП-565 с.Прилуцьке



Ковельський район



1. 9:00-17:00 ФОП Санько А. С.,

ПАТ "Дубномолоко",

СТ Повурськ,

ПАТ"Укртелеком". с. Козлиничі.



Локачинський район



1 КТП№231 Л-1 09:00 – 17:00 с.Козлів вул Колгоспна,Центральна





Луцький район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна

2 ПЛ-10 Л-105-03 10:00 – 17:00 СГПП "Рать" - КЗС-20, Свиноферма, Ферма Ратнів, Ферма Оздів.

Фермерське господарство "АВС" – Виробнича база с. Ратнів.

С/р с. Ратнів – ФАП, гуртожиток, дитсадок.

Церква с. Ратнів

ФОП Рижук Іван Андрійович – база с. Ратнів

Церква с. Оздів

ФАП с. Оздів

С/р с. Г.Полонка – клуб с. Оздів

ФОП Троцюк Вячеслав Васильович – магазин с.Оздів

ОК "Заповітний" - масив с. Оздів

ОК "Козацький" – масив с. Г.Полонка с. Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шкільна, Виробнича, Шевченка, Зарічна, Коршівська, Набережна,



с. Оздів вул. Ветеранів, Вільна, Зоряна, Привітна, Весела, Лугова, Степова, Г.Полонківська



с. Н. Оздів вул. Степова



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00 – 17:00

Любомль вул. 17 Вересня Лісна Поштова

2 ЗТП 09:00 – 17:00

3 ПЛ 04кВ КТП 546 517 09:00 – 17:00 с.Світязь

4 ПЛ 04кВ КТП-35 09:00 – 17:00 с.Головно

5 ПЛ 04кВ КТП417 09:00 – 18:00 с.Головно

6 ПЛ 04кВ КТП-76 09:00 – 18:00 с.Радехів

7 ПЛ- 10кВ 09:00 – 17:00

8 ПЛ 04кВ КТП- 239 09:00 – 17:00 с.Заозерне





Маневицький район



1. 11:00-18:00

КТП-117, с. Боровичі - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мельник Валентина Лаврентіївна (магазин).

КТП-118.

КТП-119, с. Грузятин.

КТП-120 - Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-225, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (млин).

КТП-272.

КТП-274, с. Грузятин - Районний відділ освіти (школа), ФОП Аршулік П.М. (кіоск), Церква, ФОП Шавук Л.М. (ларьок).

КТП-277, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (дит. садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод. магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).

КТП-306 - Боровичівська сільська рада (пожежне депо), ФОП Мережа П.Ф. (буд. майданчик), ФО Лисюк О.М. (фуражний склад).

КТП-320 - ФОП Шопулко В.А. (магазин).

КТП-332.

ЩТП-481 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Шопулко В.А. (магазин), Церква.

2 ПЛ-10 кВ, Л-94-01 10:00-18:00 КТП-34, с. Старий Чорторійськ - ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).

КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).

КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада (церква, капличка).

КТП-166, с. Старий Чорторійськ.

КТП-167 - СВК "Чарторийський" (пилорама, млин).

КТП-168 - Селянське фермерське господарство "Обрій" (кормоцех), СВК "Чарторийський".

ЗТП-244 - СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база).

КТП-338 - ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок), Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).

ЩТП-509, с. Новосілки.

ЩТП-502, с. Старий Чорторійськ.



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-10 ЗТП-52 09:00-17:00 смт.Благодатне

вул.Миру, 12, 16

2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е грудня

вул.Луцька

вл.Липинського, 1-5а, 2-12

вул.Нахімова.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру

3 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-277 9:00-17:00 с.Березолуки майстерня, склад, їдальня





Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-105Л-2 11:00-15:00 с.м.т.Луків

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-286 Л-3 11:00-15:00 с.Соловичі

3 ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-249 09:00-16:30 Селецька с/р - контора, дит.садок, школа, клуб, ФГ « Перлина Турії»- адмінприміщення, ФОП Дяк, Стичук - магазин с.Селець

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-178 09:00-16:40 Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне

5 ПЛ-0,4 кВ

КТП-164 09:00-16:30 СВК «Воля» - ферма с.Мочулки







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 9 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00ФОП Бадзюнь О.В. торговий комплекс, „Смак” вул. Цинкаловського, 3; ТзОВ кафе „Криниця” вул. Цинкаловського,3; ТзОВ „Райдуга” вул. Цинкаловського, 4А м. Вол.-Вол.: вул. Озерна, Миколаївська 16,18, Цинкаловського, 62. 09:00 – 17:00Свято-Євстахіївська громада УПЦ с. Хотячів, церква с. Хотячів: вул. Польова, Толстого, Карбишева, 25-373 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-147 09:00 – 17:00 с. Красностав приміщення сільської ради с. Красноста: вул. Центральна1. 10:00 – 17:00 с.Бузаки, вул. Шевченка, вул. Н.Ужвій, вул. Л.Українки2. 09:00 – 17:00 Укрпошта (гаражі), ПАТ «Укртелеком» (гаражі), ПП РАтнюк Ю.В. (буд.майданчик магазину), Кузьміна І.В. (буд.майданчик магазину), К-Каширське МСТ (магазин), ПП Обушко Ю.С., ПП Дмитрук Л.М., ПП Ніщик А.А. (гаражі), Смітюх О.Г. (гаражі), ТзОВ «ДОФ-АРБО» (деревообробний цех). м.Камінь – Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Окружна, пров. Окружний, вул.. Злагоди, пров. Злагоди, вул.. Я.Мудрого, пров. Я.Мудрого, вул.. Ватутіна, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Воля, вул.. Грушевського, вул.. Гайова, вул.. Б.Хмельницького, вул.. О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.. В.Стуса, вул.. Нова Воля, пров. Нова Воля, вул.. Східна.1 ПЛ-10 кВ Л 11-11 9:30-13:00 ПЛ-10 кВ Л 11-11КТП-12 с.СапогівКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-191 ,с.ПрилуцькеЩТП-479 м.Ківерціцерква ГК, магазинКТП-466 м.КіверціЦРП-1 м.КіверціКЗ "Ківерцівський РТМО" ПЛ-10 кВ Л 11-11КТП-12 с.Сапогіввул.Киричука,14-28/парні/,19-55/непарні/вул.Киричука,2-12/парні/,1-17/непарні/,вул.Л.Українки,6-20/парні/,9-27/непарні/КТП-191 ,с.Прилуцькевул.Жовтнева,9-29/непарні/,60-82/парні/вул.Жовтнева,31-49/непарні/,84-94/парніКТП-428 м.Ківерцівул.Мазепи,2-22/парні/вул.Богуна,вул.Вишневавул.Глінки,45,47,51вул.Д.Галицького/частково/ вул.Богуна/частково/ЩТП-479 м.КіверціВул. Кошового, Суворова Вул. (Г Запольської, Галана (шкільна)) – частковоКТП-466 м.Ківерцівул.І.Богуна,3,526-42/парні/,17-59/непарні/,81,94,98,100вул.І.Богуна,1,11,2-24/парні/вул.І.Богуна,17,17а,17бЦРП-12 ПЛ-10 кВ 70-01 13:00-15:30 ПЛ-10 кВ 70-01КТП-3 с.СапогівРелігійна громадаКТП-4 с.ПрилуцькеКТП-6 с.ПрилуцькеСільська рада с.ПрилуцькКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Громада Івана Хрестителя УПЦ КПФОП Мороз Антоніна АндріївнаВідділ освітиКТП-7 с.ПрилуцькеФОП Остапенко Микола ВікторовичСільська рада ПрилуцькКТП-9 с.ЖабкаФОП Ничипорович Юрій ІвановичКіверцівське сільське споживче товариствоКТП-47 с.ПрилуцькеФОП Лукашук Валентина НиканорівнаТзОВ "Еко-Фактор"ТзОВ компанія "Парклед" ЛТДМольчак О.З.ФОП Пархонюк Сергій МихайловичСГВК "Прилуцький"Соколов І.М.КТП-115 м.КіверціФОП Філіпчук Михайло МиколайовичКТП-134 с.ПрилуцькеКТП-154 с.ПрилуцькеКТП-359 с.ПрилуцькеКТП-386 с.ДачнеДТГО "Львівська залізниця "КТП-395 с.ДачнеФОП Лорян Агасі МікаеловичФОП Шорма Тетяна ОлександрівнаКіверцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Реліг. громада УПЦ КППАТ "Укртелеком"КТП-408 с.ЖабкаКТП-414КТП-417 с.ПрилуцькеСГВК "Прилуцький"ФОП Коновалюк Аркадій ВолодимировичФОП Шевчук Олександр ВолодимировичФОП Мороз Олександр АдамовичПринда Людмила СергіївнаФОП Рубін Андрій ВікторовичКТП-484 с.ЖабкаПАТ"УКРНАФТА"ЗТП-503 с.ЖабкаВОДТМО санаторій `Дачний`КТП-534 с.ЖабкаТСЛ `Мічурінець`КТП-535 с.ЖабкаТСЛ `Мічурінець`СТ "Вишенька"ГО "Капогру"ТВЗД "Незалежність"ТВЗД "Поляна"ТВЗД "Аматор"КТП-546 с.ЖабкаСГГО "Калинонька"КТП-553 с.Прилуцьке ПАТ"Укртрансгаз"КТП-559 с.ПрилуцькеКТП-565 с.ПрилуцькеСеверина Людмила ФедорівнаПЛ-10 кВ 70-01КТП-3 с.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18КТП-4 с.Прилуцькевул.6-ий Гон,1-30КТП-6 с.Прилуцькевул.Ківерцівська,2-16( парні) 18-71,вул.Запольсько,3,4,5вул.Ківерцівська, 34,27,57КТП-7 с.Прилуцькевул.Ківерцівська,1-17( непарні) ,вул.І.Богуна,1-30свул.Жовтнева, 1-58КТП-9 с.Жабкавул.Кірова, буд.1-23, вул.Луцька,1-6вул.Кірова, буд.24-60вул.Вишнева,буд.1-6КТП-47 с.Прилуцькевул.Ківерцівська,81б,75КТП-115 м.КіверціКТП-134 с.Прилуцькевул.Радянська, буд.21-59(непарні), буд.22-82(парні)вул.Радянська, буд.61-101(непарні0, буд.94-102(парні),132,144 вул.Радянська, буд.,84,86,88,90,92,91,93КТП-154 с.Прилуцькевул.Радянська, буд.1-20вул.Квітнева,буд.1-30КТП-359 с.Прилуцькевул.Ст.Бойка,1-30вул.Садова,буд. 1-55КТП-386 с.ДачнеКТП-395 с.Дачневул.Шевченка, вул.Ів.Франкавул.Гагаріна вул.Першотравневавул.ЗалізничнаКТП-408 с.Жабкавул.Санаторна,КТП-414 с.Прилуцькевул.Лісна,2а,2б,45,КТП-417 с.ПрилуцькеКТП-484 с.ЖабкаЗТП-503 с.ЖабкаКТП-534 с.ЖабкаКТП-535 с.ЖабкаКТП-546 с.ЖабкаКТП-553 с.Прилуцькевул.Квітнева,вул.Молодіжна,вул.Лісова вул.Молодіжнавул.Лісна,65-73/непарні/вул.ЗалізничнаКТП-559 с.Прилуцькевул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33КТП-565 с.Прилуцьке1. 9:00-17:00 ФОП Санько А. С.,ПАТ "Дубномолоко",СТ Повурськ,ПАТ"Укртелеком". с. Козлиничі.1 КТП№231 Л-1 09:00 – 17:00 с.Козлів вул Колгоспна,Центральна1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна2 ПЛ-10 Л-105-03 10:00 – 17:00 СГПП "Рать" - КЗС-20, Свиноферма, Ферма Ратнів, Ферма Оздів.Фермерське господарство "АВС" – Виробнича база с. Ратнів.С/р с. Ратнів – ФАП, гуртожиток, дитсадок.Церква с. РатнівФОП Рижук Іван Андрійович – база с. РатнівЦерква с. ОздівФАП с. ОздівС/р с. Г.Полонка – клуб с. ОздівФОП Троцюк Вячеслав Васильович – магазин с.ОздівОК "Заповітний" - масив с. ОздівОК "Козацький" – масив с. Г.Полонка с. Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шкільна, Виробнича, Шевченка, Зарічна, Коршівська, Набережна,с. Оздів вул. Ветеранів, Вільна, Зоряна, Привітна, Весела, Лугова, Степова, Г.Полонківськас. Н. Оздів вул. Степова1. 09:00 – 17:00Любомль вул. 17 Вересня Лісна Поштова2 ЗТП 09:00 – 17:003 ПЛ 04кВ КТП 546 517 09:00 – 17:00 с.Світязь4 ПЛ 04кВ КТП-35 09:00 – 17:00 с.Головно5 ПЛ 04кВ КТП417 09:00 – 18:00 с.Головно6 ПЛ 04кВ КТП-76 09:00 – 18:00 с.Радехів7 ПЛ- 10кВ 09:00 – 17:008 ПЛ 04кВ КТП- 239 09:00 – 17:00 с.Заозерне1. 11:00-18:00КТП-117, с. Боровичі - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мельник Валентина Лаврентіївна (магазин).КТП-118.КТП-119, с. Грузятин.КТП-120 - Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-225, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (млин).КТП-272.КТП-274, с. Грузятин - Районний відділ освіти (школа), ФОП Аршулік П.М. (кіоск), Церква, ФОП Шавук Л.М. (ларьок).КТП-277, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (дит. садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод. магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-306 - Боровичівська сільська рада (пожежне депо), ФОП Мережа П.Ф. (буд. майданчик), ФО Лисюк О.М. (фуражний склад).КТП-320 - ФОП Шопулко В.А. (магазин).КТП-332.ЩТП-481 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Шопулко В.А. (магазин), Церква.2 ПЛ-10 кВ, Л-94-01 10:00-18:00 КТП-34, с. Старий Чорторійськ - ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада (церква, капличка).КТП-166, с. Старий Чорторійськ.КТП-167 - СВК "Чарторийський" (пилорама, млин).КТП-168 - Селянське фермерське господарство "Обрій" (кормоцех), СВК "Чарторийський".ЗТП-244 - СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база).КТП-338 - ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок), Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).ЩТП-509, с. Новосілки.ЩТП-502, с. Старий Чорторійськ.1 ПЛ-0,4 кВ Л-10 ЗТП-52 09:00-17:00 смт.Благодатневул.Миру, 12, 162 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е груднявул.Луцькавл.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-277 9:00-17:00 с.Березолуки майстерня, склад, їдальня1 ПЛ-0,4 кВКТП-105Л-2 11:00-15:00 с.м.т.Луків2 ПЛ-0,4 кВКТП-286 Л-3 11:00-15:00 с.Соловичі3 ПЛ-0,4 кВЩТП-249 09:00-16:30 Селецька с/р - контора, дит.садок, школа, клуб, ФГ « Перлина Турії»- адмінприміщення, ФОП Дяк, Стичук - магазин с.Селець4 ПЛ-0,4 кВКТП-178 09:00-16:40 Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне5 ПЛ-0,4 кВКТП-164 09:00-16:30 СВК «Воля» - ферма с.Мочулки

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