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У волинянина посеред вулиці знайшли пістолет

У волинянина посеред вулиці знайшли пістолет
У Володимирі-Волинському правоохоронці під час патрулювання вилучили у чоловіка зброю.

Відтак, під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли стартовий пістолет “Беретта” та холостий набій до нього, які, за його словами, він придбав у Червонограді, - пише Володимир медіа.

Пістолет та набій вилучили для проведення експертизи.

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Теги: зброя, поліція, Володимир
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