У волинянина посеред вулиці знайшли пістолет





Відтак, під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли стартовий пістолет “Беретта” та холостий набій до нього, які, за його словами, він придбав у Червонограді, - пише



Пістолет та набій вилучили для проведення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському правоохоронці під час патрулювання вилучили у чоловіка зброю.Відтак, під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли стартовий пістолет “Беретта” та холостий набій до нього, які, за його словами, він придбав у Червонограді, - пише Володимир медіа Пістолет та набій вилучили для проведення експертизи.

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