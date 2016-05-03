Кому відмовлять у субсидії за новими правилами





Наближається новий опалювальний сезон, і українці, які мали держдопомогу на оплату послуг ЖКГ, в повній мірі відчують дію цих нововведень, - пише



Згідно з новими правилами, в субсидії відмовлять:



- сім'ям, які більше 2 місяців мають борги за оплату житлово-комунальних послуг;



- безробітним працездатного віку, які не стоять на обліку в центрі зайнятості;



- власникам квартир, площа яких перевищує 120 кв м, і будинків площею понад 200 кв м. Виняток – дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, а також сім'ї, в яких троє і більше дітей;



- власникам автомобілів преміум-класу, вік яких менше 5 років. Але якщо це бюджетна машина, до того ж взята в розстрочку, її власник може розраховувати на субсидію – це повинна вирішувати спеціальна комісія;



- покупцям земельних ділянок, квартир та інших цінних речей вартістю понад 50 тис. гривень, які придбали це майно протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією;



- орендодавцям, які не декларують дохід від зданих квартир. Крім цього, за ухилення від податків їм ще можуть виписати 34 тисячі гривень штрафу;



- тим, хто працює за кордоном або часто відпочиває за межами країни. Але це не стосується службового відрядження, лікування або навчання за умови підтвердження відповідними документами.



Крім цього, є ще кілька важливих нововведень:



- відтепер субсидії призначають не раз на рік, а двічі – в травні і жовтні;

- при подачі заяви на субсидію в декларації про доходи потрібно вказувати доходи всіх членів сім'ї (чоловіка, дружини і неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами;

- соціальна норма на газове опалення зменшилася з 5,5 м3 до 4,5 м3 на 1 м2, а на електропостачання – з 65 до 30 кВт / год на 1 м2.



Але є і позитивні нововведення. Наприклад, переселенцям, які проживають в орендованих квартирах неофіційно, без договору оренди житла, тепер теж можна оформляти субсидії. Треба тільки подати заяву та декларацію про доходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У травні уряд оголосив нові правила надання субсидій. І вони виявилися суворішими, ніж попередні.Наближається новий опалювальний сезон, і українці, які мали держдопомогу на оплату послуг ЖКГ, в повній мірі відчують дію цих нововведень, - пише Сьогодні Згідно з новими правилами, в субсидії відмовлять:- сім'ям, які більше 2 місяців мають борги за оплату житлово-комунальних послуг;- безробітним працездатного віку, які не стоять на обліку в центрі зайнятості;- власникам квартир, площа яких перевищує 120 кв м, і будинків площею понад 200 кв м. Виняток – дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, а також сім'ї, в яких троє і більше дітей;- власникам автомобілів преміум-класу, вік яких менше 5 років. Але якщо це бюджетна машина, до того ж взята в розстрочку, її власник може розраховувати на субсидію – це повинна вирішувати спеціальна комісія;- покупцям земельних ділянок, квартир та інших цінних речей вартістю понад 50 тис. гривень, які придбали це майно протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією;- орендодавцям, які не декларують дохід від зданих квартир. Крім цього, за ухилення від податків їм ще можуть виписати 34 тисячі гривень штрафу;- тим, хто працює за кордоном або часто відпочиває за межами країни. Але це не стосується службового відрядження, лікування або навчання за умови підтвердження відповідними документами.- відтепер субсидії призначають не раз на рік, а двічі – в травні і жовтні;- при подачі заяви на субсидію в декларації про доходи потрібно вказувати доходи всіх членів сім'ї (чоловіка, дружини і неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами;- соціальна норма на газове опалення зменшилася з 5,5 м3 до 4,5 м3 на 1 м2, а на електропостачання – з 65 до 30 кВт / год на 1 м2.Але є і позитивні нововведення. Наприклад, переселенцям, які проживають в орендованих квартирах неофіційно, без договору оренди житла, тепер теж можна оформляти субсидії. Треба тільки подати заяву та декларацію про доходи.

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