Після ремонту в луцькому соборі УПЦ МП відновили служби. ФОТО
Сьогодні, 12:10
У нижньому храмі Всіх святих землі Волинської відновили богослужіння.
В неділю 7 жовтня, у Свято-Андріївському храмі кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив літургію, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ МП.
Разом з архієреєм молились клірики собору та віруючі лучани.
"Цей день є особливим в житті священнослужителів і парафіян кафедрального собору, оскільки Свято-Андріївський храм зазнав значних оновлень і відтепер зможе повноцінно приймати віруючих людей. За нетривалий час у ньому провели суттєвий ремонт, утеплено підлогу, поставлено вікна та виконано інші роботи для того, аби перебування за Богослужінням в цьому храмі стало максимально комфортним.
Наприкінці Богослужіння владика звернувся до присутніх зі словом проповіді та привітав людей з недільним днем", - йдеться у повідомленні.
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В неділю 7 жовтня, у Свято-Андріївському храмі кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив літургію, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ МП.
Разом з архієреєм молились клірики собору та віруючі лучани.
"Цей день є особливим в житті священнослужителів і парафіян кафедрального собору, оскільки Свято-Андріївський храм зазнав значних оновлень і відтепер зможе повноцінно приймати віруючих людей. За нетривалий час у ньому провели суттєвий ремонт, утеплено підлогу, поставлено вікна та виконано інші роботи для того, аби перебування за Богослужінням в цьому храмі стало максимально комфортним.
Наприкінці Богослужіння владика звернувся до присутніх зі словом проповіді та привітав людей з недільним днем", - йдеться у повідомленні.
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