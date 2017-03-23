Після ремонту в луцькому соборі УПЦ МП відновили служби. ФОТО

У нижньому храмі Всіх святих землі Волинської відновили богослужіння.В неділю 7 жовтня, у Свято-Андріївському храмі кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив літургію, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ МП.Разом з архієреєм молились клірики собору та віруючі лучани."Цей день є особливим в житті священнослужителів і парафіян кафедрального собору, оскільки Свято-Андріївський храм зазнав значних оновлень і відтепер зможе повноцінно приймати віруючих людей. За нетривалий час у ньому провели суттєвий ремонт, утеплено підлогу, поставлено вікна та виконано інші роботи для того, аби перебування за Богослужінням в цьому храмі стало максимально комфортним.Наприкінці Богослужіння владика звернувся до присутніх зі словом проповіді та привітав людей з недільним днем", - йдеться у повідомленні.