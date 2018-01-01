Донька волинського «кіборга» святкуватиме день народження: волонтери закликають привітати

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі восьмий день народження святкуватиме. Дівчинка є донькоюз псевдо «Кіборг». Із листопада 2014 року він перебував на передовій у зоні АТО. Номер обслуги, 81-а окрема аеромобільна бригада. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув 3 квітня 2015 року в місті Авдіївці Донецької області підірвавшись на міні. Указом Президента України «За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно) та нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).Його донечка Іванка говорить: «Хочу розповісти про тата. Його забрала ота проклята війна. Таточко любив життя, любив нас з мамою, любив людей і всі люди любили його. Мій татко герой! Він завжди зі мною і оберігає мене з неба, світить зірочкою. Я і досі пам'ятаю пісеньку, яку ми вивчили з татом коли він був живий: «Татко, татуньо ти наший хороший, ти наший рідненький, гарний дорогенький!» Цю пісеньку я співала коли татко був в АТО».Наша іменинниця без тата пішла у школу та вже навчається у третьому класі. Розповідає про себе так: «Вчуся я гарно і старанно. Люблю читати, співати, малювати, люблю нашу милозвучну мову. Люблю уроки фізкультури. Загалом мені у школі добре».Іванці до вподоби займатися творчістю: малює, плете браслети із резинок і бісеру. Хист до виготовлення різник цікавинок дівчинка перейняла від бабусі, яка вишиває бісером та нитками різні картини та сорочки.Дівчина ще не знає ким буде у майбутньому, але вважає що головне бути людиною — чуйною, вихованою, уважною до ближніх, усім серце любити Україну, мову і свій героїчний народ.Також Іванка мріє подорожувати, хоче пізнати свою Батьківщину, окрім рідних Карпат ще ніде не була.І за кордоном вона ще не встигла побувати. Але думає, що у неї все попереду. Хоче побачити і спекотну Африку і холодну Гренландію. Мріє помилуватися океаном і покататися на його хвилях.Наша іменинниця любить тварин. Їй подобаються слони та змії. Вдома у неї є розумна собака Лорд та папуга Рікко.Як і більшості дівчаток її віку, Іванка дивиться мультики про принцес. Дівчинка та її друзі збудували хатинку на дереві, де проводять свій вільний час, граються там, фантазуючи про замки, принцес та лицарів.Мама дівчинки, Наталія Олександрівна, працює вчителем у сільській школі. Жінка намагається впоратись із труднощами. Життя у селі нелегке і сім’я потребує дров для опалення будинку взимку, адже газ дорогий.Донечка Іванка, завжди допомагає матусі: «Разом ми збираємо картопельку, полемо клумбу, милуємося трояндами та соняшниками, які так любив тато. А вони у нас стоять, як «слов'янські воїни», «щитами» на схід. Я точно знаю, що наші бійці не дозволять східному агресору загарбати наші землі і поневолити український народ».Іванка, як і кожна дитина, яка втратила батька, потребує нашої з вами підтримки. Допоможімо їй відсвяткувати свій день народження у хорошому настрої та з приємними подарунками.Степанова Іванна - 8 років (12.10.2010). Ківерцівський р-н. Зріст: 130; Розмір взуття: 33.