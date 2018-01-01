У Ковелі горіла фура з вугіллям
Сьогодні, 12:21
У Ковелі трапились дві пожежі: горів цегляний гараж і фура з деревним вугіллям.
Таку інформацію озвучив на апаратній нараді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише ПроКовель.
У першому випадку, ймовірною причиною пожежі називають порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення, а щодо другого, то тут причину загоряння ще з’ясовують. На щастя, ніхто не постраждав.
А ще посадовець повідомив, що за останній період, це вже третій випадок загоряння фури з деревним вугіллям на території Ковеля.
Зображення ілюстративне
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Таку інформацію озвучив на апаратній нараді начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише ПроКовель.
У першому випадку, ймовірною причиною пожежі називають порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення, а щодо другого, то тут причину загоряння ще з’ясовують. На щастя, ніхто не постраждав.
А ще посадовець повідомив, що за останній період, це вже третій випадок загоряння фури з деревним вугіллям на території Ковеля.
Зображення ілюстративне
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