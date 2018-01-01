«Злочин проти України» і «негайна необхідність»: думки лучан про Томос та автокефалію





Інформаційне агентство ВолиньPost, дізнавалося, чи знають лучани, що таке Томос та що думають про автокефалію Української православної церкви.



Нагадаємо, що навесні цього року Верховна Рада підтримала Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Наразі в уряді сподіваються, що Томос нададуть Україні вже до кінця цього року.



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Загалом, молодь не надто цікавиться релігійними питаннями. Для більшості молодих лучан слово «Томос» виявилося незнайомим, а його значення – незрозумілим. Лише після слів про помісну церкву та автокефалію дехто починав пригадувати, що щось таке чув. Проте, своїми думками на цю тему поділилися одиниці, усі вони вважають, що такі зміни у церкві принесуть лише позитив. Решта ж зазначили, що й гадки не мають, які наслідки можуть мати для України майбутні релігійні процеси.



Ірина Тарнопольська, студентка СНУ імені Лесі Українки:



«Так, я чула про те, що нам поки що не дають створити окрему церкву. Насправді, якщо взяти історію України, то я дуже здивована, що ми не маємо власної незалежності в церкві, бо Москва з’явилася набагато пізніше. І дуже дивно, що в Україні, яка має військовий конфлікт з Росією, московський патріархат досі існує».







Найбільш обізнаними в церковних питаннях виявилися пенсіонери, про Томос вони всі чули і мають своє бачення ситуації. Щоправда, тут думки лучан розділилися. Більшість з них схвально ставиться до надання Україні документа про автокефалію. Проте дехто вважає таке рішення завчасним та таким, що може спричинити релігійну ворожнечу.



Ярослав Бойчук, пенсіонер:



«Дуже позитивно ставлюся до цього. Томос має бути обов’язково і негайно, і чим швидше, тим краще. Це останній форпост російської імперії, яка тримає Україну біля себе. Якщо ми отримаємо Томос і українська церква буде незалежна, тоді ми зможемо вирішити все з нашими «доброзичливими» сусідами – з «мокшами». Вони не вартують того, щоб назвати їх Росією, це є мокшани, дикі люди».







Марія Ващук, пенсіонер:



«Я Богу молюся з ранку до вечора, щоб зробили українську православну церкву. Я сама білоруска, хоча я, мабуть, ще більше вболіваю за ту церкву, аніж українці. Вони бувають такі агресивні, виходять з тієї російської церкви, як чорти. Чи їх там зомбують? Я не розумію тих, хто не хоче української церкви. Кажуть перехрещуватися, якщо не в російській хрестився, ще щось. Не всі, звичайно, не всі такі, але 50% якісь загіпнотизовані. Боріться і моліться, щоб нарешті була та українська церква, позбавтеся від того російського чорта – то диявол».







Олександр, пенсіонер:



«Я тільки «за». Вже знаєте скільки років не було єдності в церкві. Для чого нам російська церква? Я думаю, що будуть щодо цього розбіжності, суперечки, як вони це все поділять не знаю, але це потрібно зробити однозначно».







Ольга Франчук, пенсіонер:



«Я за об’єднання в єдину помісну церкву. Я весь час ходжу до церкви Київського патріархату і тому я за єдину українську церкву. Українську, а не російську».







Олена, продавець:



«Я вважаю, що це правильно. Мої батьки ходили до церкви і слухали богослужіння церковнослов’янською мовою, вони її розуміли. Я ходжу в церкви Київського патріархату, бо церковнослов’янська мені незрозуміла, а я хочу розуміти службу. В Україні має бути українська церква. Хоча, якби я поїхала десь до рідних в Росію, то для мене не проблема піти у російську церкву – Бог один».



Руслана, тимчасово не працює:



«Позитивно ставлюся, у нашій державі повинна бути наша церква, а не церква невідомо якої держави, а тепер, як ще і виявилося, агресора. Одна держава і одна помісна церква».







Віктор та Марія, пенсіонери:



«Чули-чули про це. Вважаємо, що то правильно, бо церква одна має бути в державі. Так є в усіх країнах і так має бути у нас, раз держава самостійна».







Мирослав Ткачук, викладач іноземних мов:



«Так, знаю, що зараз надається Вселенським Константинопольським патріархатом автокефалія. Тобто церква зможе виступати, як юридична особа. Нормально я до цього ставлюся, позитивно. Хоча мені загалом все рівно. Церква для мене має значення, я ходжу в православну церкву, до католиків не піду, але Бог один – яка різниця? Служіння мають вестися мовою, якою розмовляє спільнота, що живе на цій території. Ідіотизм церковнослов’янською говорити, яка, в принципі, є мова штучна.







Лілія Яківна, пенсіонер:



«Не дуже я в цьому розбираюся, чи воно потрібно, чи не потрібно. Чи, може, воно вносить розлад у суспільство? Цю тему я бачу так. Бо багато людей і Московського і Київського патріархату не сприймають один одного, налаштовані вороже. А якщо воно так, то значить може бути «заворуха». Це я так бачу. Я думаю, що ця тема не на часі зараз. Це моє суб’єктивне сприйняття.







Ще двоє чоловіків наголосили, що вони категорично проти створення помісної церкви. Мовляв, такий крок керівництва держави може спричинити ворожнечу між людьми:



«Негативно ставлюся. Я проти, бо громадянська війна буде, через релігію почнуть вбивати один одного. Це злочин, розумієте, перед Україною, геноцид».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість мешканців Луцька позитивно ставляться до створення Української помісної церкви, проте частина також вважає, що Томос може стати причиною релігійної ворожнечі між церковними громадами Київського та Московського патріархатів.Інформаційне агентство, дізнавалося, чи знають лучани, що таке Томос та що думають про автокефалію Української православної церкви.Нагадаємо, що навесні цього року Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Наразі в уряді сподіваються, що Томос нададуть Україні вже до кінця цього року.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після Томосу: що буде з Києво-Печерською і Почаївською лаврами Загалом, молодь не надто цікавиться релігійними питаннями. Для більшості молодих лучан слово «Томос» виявилося незнайомим, а його значення – незрозумілим. Лише після слів про помісну церкву та автокефалію дехто починав пригадувати, що щось таке чув. Проте, своїми думками на цю тему поділилися одиниці, усі вони вважають, що такі зміни у церкві принесуть лише позитив. Решта ж зазначили, що й гадки не мають, які наслідки можуть мати для України майбутні релігійні процеси., студентка СНУ імені Лесі Українки:«Так, я чула про те, що нам поки що не дають створити окрему церкву. Насправді, якщо взяти історію України, то я дуже здивована, що ми не маємо власної незалежності в церкві, бо Москва з’явилася набагато пізніше. І дуже дивно, що в Україні, яка має військовий конфлікт з Росією, московський патріархат досі існує».Найбільш обізнаними в церковних питаннях виявилися пенсіонери, про Томос вони всі чули і мають своє бачення ситуації. Щоправда, тут думки лучан розділилися. Більшість з них схвально ставиться до надання Україні документа про автокефалію. Проте дехто вважає таке рішення завчасним та таким, що може спричинити релігійну ворожнечу., пенсіонер:«Дуже позитивно ставлюся до цього. Томос має бути обов’язково і негайно, і чим швидше, тим краще. Це останній форпост російської імперії, яка тримає Україну біля себе. Якщо ми отримаємо Томос і українська церква буде незалежна, тоді ми зможемо вирішити все з нашими «доброзичливими» сусідами – з «мокшами». Вони не вартують того, щоб назвати їх Росією, це є мокшани, дикі люди»., пенсіонер:«Я Богу молюся з ранку до вечора, щоб зробили українську православну церкву. Я сама білоруска, хоча я, мабуть, ще більше вболіваю за ту церкву, аніж українці. Вони бувають такі агресивні, виходять з тієї російської церкви, як чорти. Чи їх там зомбують? Я не розумію тих, хто не хоче української церкви. Кажуть перехрещуватися, якщо не в російській хрестився, ще щось. Не всі, звичайно, не всі такі, але 50% якісь загіпнотизовані. Боріться і моліться, щоб нарешті була та українська церква, позбавтеся від того російського чорта – то диявол»., пенсіонер:«Я тільки «за». Вже знаєте скільки років не було єдності в церкві. Для чого нам російська церква? Я думаю, що будуть щодо цього розбіжності, суперечки, як вони це все поділять не знаю, але це потрібно зробити однозначно»., пенсіонер:«Я за об’єднання в єдину помісну церкву. Я весь час ходжу до церкви Київського патріархату і тому я за єдину українську церкву. Українську, а не російську»., продавець:«Я вважаю, що це правильно. Мої батьки ходили до церкви і слухали богослужіння церковнослов’янською мовою, вони її розуміли. Я ходжу в церкви Київського патріархату, бо церковнослов’янська мені незрозуміла, а я хочу розуміти службу. В Україні має бути українська церква. Хоча, якби я поїхала десь до рідних в Росію, то для мене не проблема піти у російську церкву – Бог один»., тимчасово не працює:«Позитивно ставлюся, у нашій державі повинна бути наша церква, а не церква невідомо якої держави, а тепер, як ще і виявилося, агресора. Одна держава і одна помісна церква»., пенсіонери:«Чули-чули про це. Вважаємо, що то правильно, бо церква одна має бути в державі. Так є в усіх країнах і так має бути у нас, раз держава самостійна»., викладач іноземних мов:«Так, знаю, що зараз надається Вселенським Константинопольським патріархатом автокефалія. Тобто церква зможе виступати, як юридична особа. Нормально я до цього ставлюся, позитивно. Хоча мені загалом все рівно. Церква для мене має значення, я ходжу в православну церкву, до католиків не піду, але Бог один – яка різниця? Служіння мають вестися мовою, якою розмовляє спільнота, що живе на цій території. Ідіотизм церковнослов’янською говорити, яка, в принципі, є мова штучна., пенсіонер:«Не дуже я в цьому розбираюся, чи воно потрібно, чи не потрібно. Чи, може, воно вносить розлад у суспільство? Цю тему я бачу так. Бо багато людей і Московського і Київського патріархату не сприймають один одного, налаштовані вороже. А якщо воно так, то значить може бути «заворуха». Це я так бачу. Я думаю, що ця тема не на часі зараз. Це моє суб’єктивне сприйняття.Ще двоє чоловіків наголосили, що вони категорично проти створення помісної церкви. Мовляв, такий крок керівництва держави може спричинити ворожнечу між людьми:«Негативно ставлюся. Я проти, бо громадянська війна буде, через релігію почнуть вбивати один одного. Це злочин, розумієте, перед Україною, геноцид».

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