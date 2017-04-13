На Волині трактор пошкодив трубу: 14 сіл залишились без газу
Сьогодні, 12:36
В Іваничівському районі трактор пошкодив газопровід.
Інцидент трапився, 7 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що в полі поблизу села Іванівка під час проведення сільськогосподарських робіт працівник агропідприємства трактором пошкодив засувку на трубі газопроводу середнього тиску, внаслідок чого стався витік газу. Ніхто з людей не постраждав.
У результаті аварії від газопостачання відключено 14 населених пунктів Іваничівського, Локачинського та Володимир-Волинського районів.
Співробітники ПАТ «Волиньгаз» проводять аварійні роботи, газопостачання поступово відновлюють.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Перевірка триває.
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Інцидент трапився, 7 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що в полі поблизу села Іванівка під час проведення сільськогосподарських робіт працівник агропідприємства трактором пошкодив засувку на трубі газопроводу середнього тиску, внаслідок чого стався витік газу. Ніхто з людей не постраждав.
У результаті аварії від газопостачання відключено 14 населених пунктів Іваничівського, Локачинського та Володимир-Волинського районів.
Співробітники ПАТ «Волиньгаз» проводять аварійні роботи, газопостачання поступово відновлюють.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Перевірка триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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