Урятованого молодого лебедя прилаштували в Луцький зоопарк. ФОТО





Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Олена Міненко.



"Сьогодні (7 жовтня, - ред.) ми відвезли лебедя в Луцький зоопарк. Людмила Денисенко - радо зустріла нас. Лебедя оглянув ветеринар і випустили його поки самого для більш детального огляду, бо лебідь злетіти не міг. Паралельно ,,наткнулись" на журналістів. Отримали подарунки, погуляли, пофоткалися і отримали масу задоволення!" - йдеться у дописі.

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