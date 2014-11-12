Урятованого молодого лебедя прилаштували в Луцький зоопарк. ФОТО
Сьогодні, 12:42
До Луцького зоопарку привезли урятованого молодого лебедя.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Олена Міненко.
"Сьогодні (7 жовтня, - ред.) ми відвезли лебедя в Луцький зоопарк. Людмила Денисенко - радо зустріла нас. Лебедя оглянув ветеринар і випустили його поки самого для більш детального огляду, бо лебідь злетіти не міг. Паралельно ,,наткнулись" на журналістів. Отримали подарунки, погуляли, пофоткалися і отримали масу задоволення!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Олена Міненко.
"Сьогодні (7 жовтня, - ред.) ми відвезли лебедя в Луцький зоопарк. Людмила Денисенко - радо зустріла нас. Лебедя оглянув ветеринар і випустили його поки самого для більш детального огляду, бо лебідь злетіти не міг. Паралельно ,,наткнулись" на журналістів. Отримали подарунки, погуляли, пофоткалися і отримали масу задоволення!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Урятованого молодого лебедя прилаштували в Луцький зоопарк. ФОТО
Сьогодні, 12:42
На Волині трактор пошкодив трубу: 14 сіл залишились без газу
Сьогодні, 12:36
У Ковелі горіла фура з вугіллям
Сьогодні, 12:21