Винуватців масових отруєнь у кафе на Волині оштрафували на тисячі гривень
Сьогодні, 13:41
На Волині протягом 2018 року Держпродспоживслужба оштрафувала на 24 тисячі гривень три суб'єкти господарювання, у яких під час весіль та поминок отруїлися люди.
Про це в інтерв'ю Інфомаційному агентству "ВолиньPost" розповів очільник Держпродспоживслжби на Волині Богдан Лозинський.
Держпродспоживслужба може здійснювати перевірки за зверненням медиків – наприклад, якщо є підстави вважати, що причиною захворювання стало вживання продукту промислового виробництва чи харчування у кафе. Цьогоріч до служби надійшло три таких звернення.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: КЕРІВНИК ДЕРЖПРОДСРОЖИВСЛУЖБИ НА ВОЛИНІ ПРО ЧУМУ СВИНЕЙ, ШТРАФИ ТА ВІДТІК КАДРІВ ЗА КОРДОН
"Повідомляли, що отруєння людей відбулися внаслідок того, що вони споживали їжу у певних закладах. Ми виїжджали на місце, відбирали залишки продуктів та сировини – збудника сальмонелозу не виявили в харчах у жодному із трьох випадків, які трапилися у закладах в обласному центрі та поблизу.
Якщо збудника немає в харчах - причина в іншому, наприклад, була людина, яка заразила харчі, які потім спожили люди. Але цими перевірками вже займається медицина", - пояснив Лозинський. Однак за результатами заходів державного нагляду служба має право накладати штрафи, які цьогоріч значно зросли - вони «стартують» від 19 тисяч гривень.
"Ми наклали їх всього три, за фактами отруєння – по 24 тисячі", - зауважив Лозинський. Водночас він відзначив, що штрафують не заклади, а суб'єктів господарювання.
"Кошти вже сплатили, вони надходять до державного бюджету. Що цікаво - якщо підприємець повторно допускає те саме порушення, штраф зростає у майже 8 разів", - резюмував посадовець.
Нагадаємо, про отруєнння після святкування весілля в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на Джерелах» Ківерцівського району стало відомо 1 серпня - тоді до лікарні з кишковими розладами звернулось 17 осіб, в тому числі 3 дитини. Згодом повідомили, що люди отруїлися майонезом. Вдруге у закладі 5 серпня отруїлося майже 50 людей, які також були гостями на весіллі. Окрім того, 18 серпня сальмонельоз у луцькому кафе "Фора" підхопили 6 людей. Виявилося, що продукти для страв купували на ринку, а документів, які засвідчували б безпечність та якість продукції, не було.
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Про це в інтерв'ю Інфомаційному агентству "ВолиньPost" розповів очільник Держпродспоживслжби на Волині Богдан Лозинський.
Держпродспоживслужба може здійснювати перевірки за зверненням медиків – наприклад, якщо є підстави вважати, що причиною захворювання стало вживання продукту промислового виробництва чи харчування у кафе. Цьогоріч до служби надійшло три таких звернення.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: КЕРІВНИК ДЕРЖПРОДСРОЖИВСЛУЖБИ НА ВОЛИНІ ПРО ЧУМУ СВИНЕЙ, ШТРАФИ ТА ВІДТІК КАДРІВ ЗА КОРДОН
"Повідомляли, що отруєння людей відбулися внаслідок того, що вони споживали їжу у певних закладах. Ми виїжджали на місце, відбирали залишки продуктів та сировини – збудника сальмонелозу не виявили в харчах у жодному із трьох випадків, які трапилися у закладах в обласному центрі та поблизу.
Якщо збудника немає в харчах - причина в іншому, наприклад, була людина, яка заразила харчі, які потім спожили люди. Але цими перевірками вже займається медицина", - пояснив Лозинський. Однак за результатами заходів державного нагляду служба має право накладати штрафи, які цьогоріч значно зросли - вони «стартують» від 19 тисяч гривень.
"Ми наклали їх всього три, за фактами отруєння – по 24 тисячі", - зауважив Лозинський. Водночас він відзначив, що штрафують не заклади, а суб'єктів господарювання.
"Кошти вже сплатили, вони надходять до державного бюджету. Що цікаво - якщо підприємець повторно допускає те саме порушення, штраф зростає у майже 8 разів", - резюмував посадовець.
Нагадаємо, про отруєнння після святкування весілля в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на Джерелах» Ківерцівського району стало відомо 1 серпня - тоді до лікарні з кишковими розладами звернулось 17 осіб, в тому числі 3 дитини. Згодом повідомили, що люди отруїлися майонезом. Вдруге у закладі 5 серпня отруїлося майже 50 людей, які також були гостями на весіллі. Окрім того, 18 серпня сальмонельоз у луцькому кафе "Фора" підхопили 6 людей. Виявилося, що продукти для страв купували на ринку, а документів, які засвідчували б безпечність та якість продукції, не було.
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